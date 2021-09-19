الأحد 19 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

انفجار أسطوانة غاز في شقة سكنية بالبحيرة (صور)

حريق شقة سكنية بالبحيرة
حريق شقة سكنية بالبحيرة

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن البحيرة، منذ قليل، من السيطرة على حريق اندلع بإحدى الشقق السكنية إثر انفجار أسطوانة غاز داخلها، بمنطقة الكوبري العلوي بمدينة دمنهور. 

تلقى اللواء أحمد عرفات، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة دمنهور، يُفيد اندلاع حريق بأحد الشقق السكنية بالطابق السابع إثر انفجار أسطوانة غاز داخل عيادة بالدور الثالث.

حريق شقة سكنية بالبحيرة 

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية إلى مكان الواقعة، حيث تم فرض كردون أمني وتم فصل كافة المرافق عن المبنى، وجرى الدفع بعدد من سيارات الإطفاء ، وأسفر الحادث عن إصابة شخصين، وتم نقل المصابين إلى مستشفى دمنهور التعليمى لتلقي العلاج اللازم.

 وتحرر محضر بالواقعة، والإحالة للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

حريق شقة سكنية بالبحيرة 
محافظة الحماية المدنية مستشفى سيارات الإطفاء وزير الداخلية كردون

رئيس التحرير

وائل لطفي

الانتحار الذى ينزل من الصنبور!

الأكثر قراءة

بداية موسم الأمطار.. أسماء ومواعيد 18 نوة تضرب الإسكندرية

من الأمية لـ«الدكتوراه».. رحلة لبنى صالح من أطراف الصحراء إلى المدينة

مصر تستقبل 546 ألف جرعة جديدة من لقاح أسترازينيكا

معتدل ليلًا ورياح نشطة.. «الأرصاد» تكشف تفاصيل طقس الإثنين

الحكومة تنفى فرض رسوم على متلقى المكالمة التليفونية بدءًا من أكتوبر

بعد إعلان «هنيدى» الاتجاه للمهرجانات.. حمو بيكا: هافتح كشك وأبيع «سجاير»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد حامد سالم

المسمار النادى فى نعش علاء عبدالهادى.. ردًا على أكاذيب المهزوم وتابعه المحامى العجوز

محمد مرعي

بايدن ومصر ويأس اليسار الأمريكى

ماجد حبته

عروس داعش خلعت الحجاب!

حسين دعسة

إيران مخلب قط منظمة شنغهاى!

د. منى حلمى

المجتمع المدنى وحرية الاعتقاد أو عدم الاعتقاد

مؤمن المحمدي

العك الإفريقى

علي سعدة

قطوف

الحسين عبدالرازق

فين الأغانى الوطنية؟!

صور

مؤتمر الإعلان عن الجهاز الفنى للمنتخب

حافلات تسجيل المواطنين للقاح كورونا

عزاء «شهبندر التجار» محمود العربي في مصنعه بقليوب

محطة تل أبيب

المزيد

نادي الأسير الفلسطيني: الأسرى بالسجون الإسرائيلية يعانون من آثار تنكيل وقمع

سفارة إسرائيل فى القاهرة: لابيد بحث ملف غزة مع شكرى

خدعة للتضليل.. لماذا كذب وزير الأمن الداخلى الإسرائيلى بشأن مكان الأسيرين؟