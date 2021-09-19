انفجار أسطوانة غاز في شقة سكنية بالبحيرة (صور)

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن البحيرة، منذ قليل، من السيطرة على حريق اندلع بإحدى الشقق السكنية إثر انفجار أسطوانة غاز داخلها، بمنطقة الكوبري العلوي بمدينة دمنهور.

تلقى اللواء أحمد عرفات، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة دمنهور، يُفيد اندلاع حريق بأحد الشقق السكنية بالطابق السابع إثر انفجار أسطوانة غاز داخل عيادة بالدور الثالث.

حريق شقة سكنية بالبحيرة

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية إلى مكان الواقعة، حيث تم فرض كردون أمني وتم فصل كافة المرافق عن المبنى، وجرى الدفع بعدد من سيارات الإطفاء ، وأسفر الحادث عن إصابة شخصين، وتم نقل المصابين إلى مستشفى دمنهور التعليمى لتلقي العلاج اللازم.

وتحرر محضر بالواقعة، والإحالة للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.