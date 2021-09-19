ضبط نصف طن عطارة فاسدة بجنوب سيناء

أكد المهندس إبراهيم الحارون وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية بجنوب سيناء، أنه تم تشكيل فريق عمل رقابي من مفتشي التموين بالمديرية وإدارتي تموين رأس سدر وشرم الشيخ لشن حملات رقابية موسعة، بالاشتراك والتنسيق مع مدير فرع جهاز حماية المستهلك بجنوب سيناء ومباحث التموين للتأكد من توافر السلع وجودتها ومدى مطابقتها للمواصفات القياسية وتاريخ الإنتاج والصلاحية والتأكد من أنها غير منتهية الصلاحية.

وأوضح وكيل مديرية التموين والتجارة الداخليه بجنوب سيناء في تصريح خاص للدستور ان الحملات الرقابية التي تم شنها على الاسواق المحلية بمدينتي رأس سدر وشرم الشيخ تمكنت من ضبط ربع طن دواجن مذبوحة خارج المجزر وضبط نصف طن عطارة منتهية الصلاحية.

واضاف وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية بجنوب سيناء أنه تم تحرير عدد 22 محضر مختلفة ما بين عدم الإعلان عن الأسعار وبيع بأزيد من السعر المعلن وعدم وجود شهادة صحية وتم إحالة هذه المحاضر إلي النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.