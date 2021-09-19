الأحد 19 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ البحيرة يفتتح مدرسة رشيد التجارية المشتركة

محافظ البحيرة
محافظ البحيرة

افتتح اللواء  هشام آمنة  محافظ البحيرة مدرسة رشيد التجارية المشتركة بتكلفة 7 مليون و300 ألف جنيه، حيث أن مدرسة رشيد التجارية المشتركة مقامة على مساحة 1591 متر مربع تتكون من دور أرضي وأربعة أدوار علوية وتضم 12 فصل دراسي.  

جاء ذلك فى إطار احتفالات محافظة البحيرة بعيدها القومي الذي يوافق 19 سبتمبر من كل عام في ذكرى انتصار أهالي رشيد على حملة فريزر الإنجليزية عام 1807م وذلك بالتزامن مع الاحتفالات بالذكرى 48 لنصر أكتوبر المجيد.

محافظ البحيرة 

 كما أكد محافظ البحيرة أن المحافظة  تشهد افتتاح عدد من المشروعات فى مختلف القطاعات تتجاوز تكلفتها الاستثمارية 2 مليار جنيه لخدمة المواطن البحراوي، مشيرًا إلى أن قطاع التعليم ما قبل الجامعي هو أحد أولويات الرئيس عبد الفتاح السيسي - رئيس الجمهورية - وعلى قائمة المشروعات القومية التي توليها الدولة اهتمامًا كبيرًا، لافتًا إلى أنه تم إنشاء 200 مدرسة بتكلفة 1.4 مليار جنيه خلال العامين الماضيين ضمن المنظومة الجديدة للتعليم بالبحيرة والتي تستهدف تطوير وإصلاح التعليم والارتقاء بالعملية التعليمية وتهيئة الأجواء المناسبة وإنشاء المدارس الجديدة وكذلك تحسين الأداء الوظيفي للمعلمين والارتقاء بمستوياتهم ومهاراتهم لتقديم خدمات تعليمية جيدة للطلاب.

محافظ البحيرة 

رافق المحافظ خلال الافتتاح، الدكتورة نهال بلبع نائب المحافظ والدكتور عبيد صالح رئيس جامعة دمنهور والمهندس حازم الأشموني السكرتير العام للمحافظة، والمهندسة سلوى زكي - رئيس مدينة رشيد وأعضاء مجلسى الشيوخ والنواب ويوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم وهالة عبد الله مدير فرع هيئة الأبنية التعليمية والقيادات التنفيذية.

السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي محافظ البحيرة مشروعات قومية المشروعات

رئيس التحرير

وائل لطفي

الانتحار الذى ينزل من الصنبور!

الأكثر قراءة

بداية موسم الأمطار.. أسماء ومواعيد 18 نوة تضرب الإسكندرية

من الأمية لـ«الدكتوراه».. رحلة لبنى صالح من أطراف الصحراء إلى المدينة

مصر تستقبل 546 ألف جرعة جديدة من لقاح أسترازينيكا

معتدل ليلًا ورياح نشطة.. «الأرصاد» تكشف تفاصيل طقس الإثنين

الحكومة تنفى فرض رسوم على متلقى المكالمة التليفونية بدءًا من أكتوبر

بعد إعلان «هنيدى» الاتجاه للمهرجانات.. حمو بيكا: هافتح كشك وأبيع «سجاير»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد حامد سالم

المسمار النادى فى نعش علاء عبدالهادى.. ردًا على أكاذيب المهزوم وتابعه المحامى العجوز

محمد مرعي

بايدن ومصر ويأس اليسار الأمريكى

ماجد حبته

عروس داعش خلعت الحجاب!

حسين دعسة

إيران مخلب قط منظمة شنغهاى!

د. منى حلمى

المجتمع المدنى وحرية الاعتقاد أو عدم الاعتقاد

مؤمن المحمدي

العك الإفريقى

علي سعدة

قطوف

الحسين عبدالرازق

فين الأغانى الوطنية؟!

صور

مؤتمر الإعلان عن الجهاز الفنى للمنتخب

حافلات تسجيل المواطنين للقاح كورونا

عزاء «شهبندر التجار» محمود العربي في مصنعه بقليوب

محطة تل أبيب

المزيد

نادي الأسير الفلسطيني: الأسرى بالسجون الإسرائيلية يعانون من آثار تنكيل وقمع

سفارة إسرائيل فى القاهرة: لابيد بحث ملف غزة مع شكرى

خدعة للتضليل.. لماذا كذب وزير الأمن الداخلى الإسرائيلى بشأن مكان الأسيرين؟