محافظ البحيرة يفتتح مدرسة رشيد التجارية المشتركة

افتتح اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة مدرسة رشيد التجارية المشتركة بتكلفة 7 مليون و300 ألف جنيه، حيث أن مدرسة رشيد التجارية المشتركة مقامة على مساحة 1591 متر مربع تتكون من دور أرضي وأربعة أدوار علوية وتضم 12 فصل دراسي.

جاء ذلك فى إطار احتفالات محافظة البحيرة بعيدها القومي الذي يوافق 19 سبتمبر من كل عام في ذكرى انتصار أهالي رشيد على حملة فريزر الإنجليزية عام 1807م وذلك بالتزامن مع الاحتفالات بالذكرى 48 لنصر أكتوبر المجيد.

محافظ البحيرة

كما أكد محافظ البحيرة أن المحافظة تشهد افتتاح عدد من المشروعات فى مختلف القطاعات تتجاوز تكلفتها الاستثمارية 2 مليار جنيه لخدمة المواطن البحراوي، مشيرًا إلى أن قطاع التعليم ما قبل الجامعي هو أحد أولويات الرئيس عبد الفتاح السيسي - رئيس الجمهورية - وعلى قائمة المشروعات القومية التي توليها الدولة اهتمامًا كبيرًا، لافتًا إلى أنه تم إنشاء 200 مدرسة بتكلفة 1.4 مليار جنيه خلال العامين الماضيين ضمن المنظومة الجديدة للتعليم بالبحيرة والتي تستهدف تطوير وإصلاح التعليم والارتقاء بالعملية التعليمية وتهيئة الأجواء المناسبة وإنشاء المدارس الجديدة وكذلك تحسين الأداء الوظيفي للمعلمين والارتقاء بمستوياتهم ومهاراتهم لتقديم خدمات تعليمية جيدة للطلاب.

محافظ البحيرة

رافق المحافظ خلال الافتتاح، الدكتورة نهال بلبع نائب المحافظ والدكتور عبيد صالح رئيس جامعة دمنهور والمهندس حازم الأشموني السكرتير العام للمحافظة، والمهندسة سلوى زكي - رئيس مدينة رشيد وأعضاء مجلسى الشيوخ والنواب ويوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم وهالة عبد الله مدير فرع هيئة الأبنية التعليمية والقيادات التنفيذية.