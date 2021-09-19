لخلاف على اللعب.. طلب التحريات في قتل طفل لشقيقه بسلاح أبيض بالهرم

أمرت نيابة جنوب الجيزة بتشريح جثة طفل قتل على يد شقيقه، بعدما سدد له طعنة نافذة من سلاح أبيض، بسبب خلافات على اللعب بمنطقة الهرم، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية التكميلية حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها.

وكانت منطقة الهرم قد شهدت حادثا مأساويا عندما ذبح طفل شقيقه، وأصاب والدته أثناء وصلة مزاح بسكين، تم نقل الطفل القتيل ووالدته إلى المستشفى وضبط الطفل المتهم.

تلقت مديرية أمن الجيزة إخطارا من المستشفى بوصول طفل يبلغ من العمر 14 عاما مصابا بجرح ذبحي بالرقبة وفارق الحياة قبل إسعافه، ووالدته مصابة أيضا بجرح قطعي وتم علاجها، وجه اللواء رجب عبد العال، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، بسرعة الانتقال لفحص ملابسات الواقعة.

- نتائج التحريات

أشارت التحريات بقيادة اللواء مدحت فارس، مدير الإدارة العامة للمباحث أن طفلا يبلغ من العمر 12 عاما، كان يمزح مع شقيقه بسكين وأثناء التلويح به في وجه شقيقه أفلت من بين يديه ليصيب شقيقه بجرح ذبحي بالرقبة وأصيبت والدتهما التي كانت متواجدة لحظة الحادث.

تم نقل الطفل ووالدته إلى المستشفى لكن الطفل المصاب فارق الحياة متاثرا بإصابته، وألقت قوة أمنية القبض، على الشقيق المتهم الذي أصيب بحالة انهيار واعترف بارتكابه الجريمة مؤكدا أنه كان يمزح مع شقيقه ولم يقصد قتله، تم تحرير محضر بالواقعة وأحيل للنيابة العامة للتحقيق.

- عقوبة القتل

نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه “يحكم على فاعل هذه الجناية “أى جناية القتل العمد” بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمد، جناية أخرى، وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة "المادة 32/2 عقوبات".

وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط "المادة 33 عقوبات"، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمد، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفس الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.