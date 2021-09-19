117 وفاة وأكثر من 13 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا فى تايلاند

قالت وزارة الصحة العامة التايلاندية، اليوم الأحد، إنه تم تسجيل 13 ألفًا و576 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19)، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى مليون و476 ألفًا و477 إصابة .

وأوضحت الوزارة - بحسب ما نقلته صحيفة "بانكوك بوست" التايلاندية - أنه تم تسجيل 117 وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 15 ألفًا و363 حالة، كما تم تسجيل 12 ألفًا و492 حالة تعافٍ خلال الفترة نفسها، ما رفع إجمالي حالات التعافي إلى مليون و330 ألفًا و19 حالة.

جدير بالذكر أن الولايات المتحدة تتصدر دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الولايات المتحدة أيضًا دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

وقالت منظمة الصحة العالمية، إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات كوفيد- 19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التي تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

وحذرت الصحة العالمية من أن زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا في العديد من دول الشرق الأوسط قد تكون لها عواقب وخيمة، إذ يفاقمها انتشار سلالة دلتا من الفيروس وقلة توافر اللقاحات المضادة له.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد، ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة ووهان الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.