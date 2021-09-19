بعد توجيهات الرئاسة بسرعة الانتهاء منها.. كل ما تريد معرفته عن جامعة جنوب الوادي الأهلية
أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنه يوجد توجيهات رئاسية بسرعة الانتهاء من جامعة جنوب الوادي الأهلية، وهي جامعة تخرج من رحم الجامعات الحكومية لتخفيف العبء على أولياء الأمور.
وترصد "الدستور" أبرز المعلومات عن جامعة جنوب الوادي الأهلية الجديدة، كالتالي:
- إنشاء جامعة جنوب الوادي الأهلية جاء ضمن إنشاء جامعات أهلية من رحم الجامعات الحكومية كخطوة للتوسع في مجال إتاحة التعليم العالي.
- هدفها تخفيف الأعباء على موازنة الدولة، وإتاحة فرص تعليمية جديدة لأبناء الوطن بالجامعات المصرية.
- جامعة جنوب الوادي الأهلية تعد جامعة تحت التأسيس، وتقع داخل الحرم الجامعي الرئيسي لجامعة جنوب الوادي.
- تبلغ مساحة الجامعة 1000 فدان، بشرق مدينة قنا، وتقع بالقرب من مدينة قنا الجديدة، وخصص لها مساحة (41) فدان أي نحو (172200) متر مربع في الجزء الشمالي الشرقي من الحرم الجامعي، ولها سور وبوابة مستقلة على طريق "قنا – سفاجا السياحي"، وملاصقة للمدينة الطبية بالجامعة الأم التي تشمل كليات الطب، العلاج الطبيعي، طب الفم والأسنان، التمريض، الصيدلة، مستشفيات جامعة جنوب الوادي، والتي تضم (5) مستشفيات ومراكز طبية هي مستشفى الجهاز الهضمي والكبد، مبنى العيادات الخارجية، مستشفى المرزوق للطواريء، مستشفى صحة المرأة والطب، مركز العلاج الطبيعي.
- كليات جامعة جنوب الوادي الأهلية المزمع إنشاؤها تشمل: كلية إعداد المعلمين الدوليين، وتضم برنامج إعداد المعلم الدولي للعلوم الفيزيائية (الفيزياء - الكيمياء - الرياضيات - العلوم البيولوجية - الجيولوجيا)، وكلية العلوم الإدارية والمالية، وتضم برامج (إدارة اللوجستيات وسلاسل الإمداد نظم معلومات الأعمال، الإدارة المالية، نظم محاسبية)، وكلية الألسن وتضم برامج اللغة الإنجليزية وآدابها، واللغة الألمانية وآدابها، واللغة الفرنسية والترجمة)، وكلية السياحة والترفيه، وتضم برامج (السياحة الرياضية والترفيهية، السياحة العلاجية، سياحة السفاري والصحاري)، وكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، وتضم برامج علوم الحاسب، الذكاء الاصطناعي، علوم البيانات والهندسة، وكذلك مجال العلوم الإنسانية والاجتماعية.
- الجامعة تشمل الكليات التالية: كلية الطب، وتضم برنامج الطب والجراحة، وكلية الصيدلة، وتضم برنامج الصيدلة الاكلينيكية، وبرنامج التصنيع الدوائي، وكلية العلاج الطبيعي، وتضم برنامج العلاج الطبيعي، بالإضافة إلى كلية الهندسة، وتضم برامج (الهندسة الكهربائية والسيارات الكهربائية، الطاقة الجديدة والمتجددة، العمارة البيئية والعمران، الهندسة الصناعية والتصنيع، الهندسة الطبية الحيوية، تخطيط المدن والأماكن العامة،هندسة الروبوتات)، وذلك في مجال العلوم الهندسية.
- تبلغ الطاقة الاستيعابية والكوادر البشرية للجامعة عدد (12000) طالب، وعدد (200) عضو هيئة تدريس، وعدد (200) معاون عضو هيئة تدريس، بالإضافة إلى عدد (400) إداري، وعدد (150) عامل بالخدمات المساندة.
- تم البدء في أعمال مشروع إنشاء الجامعة في الأول من مارس 2021، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من الأعمال بنهاية العام الأكاديمي (2021/2022).
- تم الانتهاء من الأعمال الخرسانية والمباني الخارجية ومعظم المباني الداخلية لعدد (10) مباني وهي: مبنى الإدارة، عدد (3) مباني علوم طبية، عدد (2) مبنى علوم هندسية، مبنى المعامل، عدد (2) مبنى للورش الهندسية، بالإضافة إلى البدء في أعمال البوابات الخارجية والأسوار، والموقع العام، وبلغت نسبة الإنجاز الكلي في المشروع (29.08%).