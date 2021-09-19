بعد توجيهات الرئاسة بسرعة الانتهاء منها.. كل ما تريد معرفته عن جامعة جنوب الوادي الأهلية

أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنه يوجد توجيهات رئاسية بسرعة الانتهاء من جامعة جنوب الوادي الأهلية، وهي جامعة تخرج من رحم الجامعات الحكومية لتخفيف العبء على أولياء الأمور.

وترصد "الدستور" أبرز المعلومات عن جامعة جنوب الوادي الأهلية الجديدة، كالتالي: