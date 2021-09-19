القوى العاملة: 17 نقابة عامة تجهز لإدخال بياناتها على المنظومة الإلكترونية

وجه محمد سعفان وزير القوى العاملة، مديريات القوى العاملة بالمحافظات للتواصل مع المنظمات النقابية العمالية للبدء فى تسجيل بيانات الجمعيات العمومية الخاصة بها على المنظومة الإلكترونية الخاصة بوزارة القوى العاملة تمهيداً لإجراء انتخابات الدورة النقابية الجديدة 2022 - 2026، تنفيذاً للقرار 106 لسنة 2021 بشأن تحديث بيانات المنظمات النقابية الخاضعة للقانون 2013 لسنة 2017.

ونظمت وزارة القوى العاملة، لقاءً حضره رؤساء اللجان المنضمين لــ17 نقابة عامة وهم، العلوم الصحية، الكيماويات، الإسعاف، الإتصالات، البنوك، الإنتاج الحربي، السكة الحديد، النقل الجوي، السياحة، البريد، النقل البري، والمناجم والمحاجر، البترول، الغزل والنسيج، العاملين بهيئة النقل العام، والنيابات والمحاكم، وذلك لتسليمها USER NAME، والباسورد الخاص بالمنظومة، وتقديم شرح مفصل لعملية التسجيل، لبدء إدخال البيانات على الموقع المخصص لذلك.

ومن المقرر، عقد لقاء آخر للجان النقابية المنضمة للنقابات العامة المتبقية خلال الفترة القادمة لاستكمال بياناتها على المنظومة إستعداداً لإجراء الانتخابات العام المقبل.

وكان وزير القوى العاملة محمد سعفان، أصدر قرارًا بتحديث قواعد بيانات المنظمات النقابية العمالية، لتوحيدها على المستوى القومي لما نصت عليه اللائحة التنفيذية لقانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم.

وألزم القرار كافة المنظمات النقابية (اللجنة النقابية – النقابة العامة – الاتحاد النقابي العمالي) بتحديث بياناتها وإيداع التحديث لدى الجهة الإدارية المختصة، وذلك من أول أغسطس 2021 ولمدة ثلاثة أشهر، تمهيدًا لإجراء الانتخابات النقابية العمالية للدورة النقابية القادمة.

ونص القرار، على أن تتولى الإدارة المختصة بوزارة القوى العاملة استلام طلبات إيداع تحديث البيانات المقدمة إليها من النقابات العامة والاتحاد العام، ومراجعتها والتأكد من استيفاء كافة البيانات المطلوبة خلال الفترة المشار إليها، على أن تتولى مديريات القوى العاملة المختصة استلام طلبات إيداع تحديث البيانات المقدمة من اللجان النقابية، ومراجعتها والتأكد من استيفاء كافة البيانات المطلوبة خلال ذات الفترة ، وموافاة الإدارة المختصة بالوزارة بتلك البيانات أولًا بأول.