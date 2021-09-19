«مسافرون»: رفع اسم مصر من القائمة الحمراء في بريطانيا يشجّع دول أوروبا

أشاد عاطف عبداللطيف، رئيس جمعية «مسافرون» للسياحة والسفر، بقرار عودة رحلات الطيران البريطانية من جديد إلى المدن السياحية بعد رفع اسم مصر من القائمة الحمراء.

وقال عبداللطيف إن بريطانيا من أهم الأسواق المصدرة للسياحة إلى مصر بأكثر من مليون سائح تقريباً سنوياً قبل الجائحة.

وأكد في تصريحات صحفية أن عودة السياحة الروسية والألمانية بعد توقف دام سنوات وما تم اتخاذه من إجراءات في مصر خاصة بتأمين المطارات والتعامل الاحترافي مع أزمة كورونا كل هذا شجع السوق الإنجليزي على العودة وأنه أصبح لا مبرر لوضع مصر على القائمة الحمراء.

وأضاف أن المنتجعات السياحية المصرية على أتم الاستعداد لاستقبال التدفقات السياحية من كل مكان فى العالم ولاسيما من أهم الأسواق المصدرة للسياحة إلى مصر مثل السوق الألمانية والروسية والإنجليزية.

وأشار إلى ان أعداد السياح سترتفع بشكل كبير إلى مصر عقب عودة الأسواق التقليدية من جديد لمصر مثل روسيا وألمانيا وبريطانيا بالإضافة إلى باقي الأسواق التي تفضل زيارة مصر مثل الأوكران والبيلاروس والعرب، مؤكداً أن الفترة المقبلة ستشهد أيضاً التركيز على الأسواق الآمنة من تداعيات كورونا خاصة السوقين العربية وأوربا الشرقية.

وأضاف أن مصر من الدول التي تعاملت بمهارة مع جائحة كورونا طوال الفترة الماضية.