رفع 53 سيارة متروكة فى الشوارع خلال حملات مرورية مكبرة

رفعت الجهات المعنية 53 سيارة متروكة في الشوارع، وذلك خلال حملات مرورية مكبرة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبدأت وزارة الداخلية، أمس السبت، تطبيق الإجراءات القانونية "الحبس والغرامة" تجاه قائدي جميع السيارات والمركبات التي لم تلتزم بتركيب أو تثبيت أو إتلاف الملصق الإلكتروني خلال الفترة الماضية.

وذلك في إطار حرص الوزارة على تفعيل منظومة التحول الرقمي وإدارة حركة المرور إلكترونيًا لتحقيق السيولة المرورية، و"الأمان المطلق" كأحد أهم أسباب حرص وزارة الداخلية على ضرورة تفعيل منظومة النقل الذكي.

وأهابت وزارة الداخلية في وقت سابق، بالسادة مالكي المركبات بمختلف أنواعها بسرعة التوجه لإدارات المرور التابعين لها لتركيب الملصق الإلكتروني، حيث سيتم البدء في اتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون المرور ولائحته التنفيذية السبت القادم، حال عدم وضع أو تثبيت الملصق الإلكتروني للسيارة والمركبة كما سيطبق القانون على جميع حالات العبث بالملصق الإلكتروني سواء بإتلافه أو إخفائه أو نقله لمركبة أخرى أو أي طريقة تفقده صلاحيته.

حبس وغرامة مخالفة تركيب الملصق الإلكتروني

وأعلنت وزارة الداخلية أنه اعتبارًا من اليوم السبت، تم بدء تفعيل العقوبات الواردة بقانون المرور تجاه المركبات التي لم تقم بتركيب الملصق الإلكتروني أو ذات الملصق التالف أو المتعمد إخفاؤه أو التي تم العبث بالملصق الخاص بها وفقد صلاحيته.

وذكرت الوزارة أن العقوبات تشمل سحب الترخيص لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على 3 أشهر، والحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 300 جنيه ولا تزيد على 1500، أو إحدى هاتين العقوبتين، وأهابت بالمواطنين سرعة التوجّه لإدارات المرور المختصة لتركيب الملصق الإلكتروني.

وحرصت وزارة الداخلية على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد ومنعًا للازدحام في مقار الإدارة العامة للمرور، وتواصل الوزارة تقديم الخدمة الإلكترونية التي تمكن مالكي المركبات ذات التراخيص السارية بجميع أنواعها من القيام بطلب تركيب ملصق إلكتروني وسداد الرسوم المطلوبة إلكترونيًا من خلال موقع بوابة مرور مصر، على أن يتم تسليم الرخصة القديمة والحصول على الرخصة الجديدة المدون بها عبارة ذات ملصق إلكتروني وتسلم الملصق الإلكتروني وتركيبه على المركبة بمعرفة المختصين بوحدة المرور عن طريق شباك واحد فقط.

وأضافت: «ويتم استخدام الخدمة على النحو التالي، منها تسجيل البيانات الخاصة بالمواطن عن طريق الموقع الرسمي لوزارة الداخلية www.moi.gov.eg أو الدخول مباشرة على بوابة مرور مصر Traffic.moi.gov.eg، واختيار خدمات المركبات، واختيار خدمة سداد رسوم إصدار الملصق الإلكتروني، وسداد رسوم الخدمة المطلوبة».