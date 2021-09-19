وزير الخارجية الياباني يتوجه إلى نيويورك لحضور اجتماعات الأمم المتحدة.. الأربعاء

قال وزير الخارجية الياباني توشيميتسو موتيجي، اليوم الأحد، إنه سيقوم بزيارة تستغرق ثلاثة أيام إلى نيويورك ابتداء من الأربعاء المقبل لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقال موتيجي إنه سيحضر أيضًا اجتماعًا لوزراء الخارجية مع ألمانيا والهند والبرازيل لمناقشة هدفهم في أن يصبحوا أعضاء دائمين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، حسبما نقلت صحيفة "جابان توداي" اليابانية.

وذكرت مصادر حكومية أن رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا، الذي سيتنحى في وقت لاحق من هذا الشهر، لن يحضر الجمعية.

أما على هامش الاجتماعات الرسمية، سيجري موتيجي أيضًا محادثات ثنائية منفصلة مع دول مختلفة حول مواضيع تتراوح من الوضع في كوريا الشمالية إلى أفغانستان وميانمار.

و توجه وزير الخارجية المصري سامح شكري اليوم إلى نيويورك، فى زيارة للولايات المتحدة الأمريكية تستغرق عدة أيام، للمشاركة فى فعاليات الدورة الـ 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

ويعرض الوزير شكري رؤية مصر خلال الفعاليات بشأن القضايا المطروحة عليها خاصة الأوضاع فى منطقة الشرق الأوسط وعلى رأسها قضايا ليبيا وسورية واليمن وفلسطين وسد النهضة الإثيوبي، كما يشارك فى بعض الفعاليات التى تقام على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة ويعقد سلسلة من اللقاءات الثنائية والإقليمية .

وتُعقد فعاليات الدورة الـ 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة والتي بدأت منذ أيام بشكل شخصي وافتراضي على حد سواء بعد أن عُقدت العام الماضي بشكل افتراضي فقط بسبب جائحة كورونا .