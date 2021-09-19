التشيك تسجل 301 إصابة جديدة بكورونا

سجلت جمهورية التشيك 301 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وذكر راديو "براغ الدولي" في نشرته الناطقة باللغة الإنجليزية اليوم الأحد أن عدد الأشخاص الذين يخضعون للعلاج في المستشفيات جراء الإصابة بالفيروس يبلغ حاليا 146 شخصا بينهم 29 يرقدون في حالات حرجة.

وأضاف الراديو أن "كارلوفي فاري" و"أوبافا" و"وبراغ" و"فسيتين" هي المناطق التي تسجل أعلى معدلات إصابة بفيروس كورونا في الوقت الحالي.

وحذرت السلطات الصحية في التشيك مؤخرا من أن البلاد على حافة موجة رابعة من الفيروس، كما بدأت في حملة لإقناع المزيد من الأشخاص بتلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

جدير بالذكر أن الولايات المتحدة تتصدر دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.