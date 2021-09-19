«الزراعة» تكشف عن أفضل المواعيد لزراعة القمح

كشف تقرير لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن المواعيد الأنسب لزراعة القمح والتي تبدأ في النصف الأول من نوفمبر وحتى التاسع من ديمسبر، محذراً من الزراعة المبكرة في "أكتوبر" والتي تجعل النبات يأخذ احتياجاته الحرارية "مبكراً"، وخاصة أنه متوقع أن يتوغل الصيف فى أشهر الخريف هذا العام، وهو ما يجعل النبات يدخل فى مراحل نضج مبكر بدون بناء مادة جافة مناسبة للمحصول، ويؤدي إلى طرد مبكر وتزهير في الأسابيع الباردة، ما يعني حدوث مشاكل فى الأخصاب وتقزم وضعف في إنتاج الحبوب والتبن.

وقال التقرير، إن التأخير فى ديسمبر، والذي يتوقع أن يكون في الشتاء هذا العام شديد البرودة تتخلله موجات صقيع، وبالتالى التأثير على مراحل النمو الخضري الأساسي ويحدث ذلك في شكل الضعف الفسيولوجي للنبات وتهيأه اكثر للأصابة بالأمراض وخاصة الصدأ الاصفر، كما سيحدث تأخر لمرحلة الطور "اللبني" والطور "العجيني" ليكونا فى النصف الأول من أبريل وهما المرحلتان الأشد حساسية لدرجات الحرارة المرتفعة.

وأوضح التقرير، أن زراعة القمح على سطارات آلية هي أفضل طرق زراعة القمح، حيث أنها توفر كمية التقاوي المستخدمة في الزراعة، وتساهم في انتظام توزيع التقاوي في الحقل وانتظام عمق الزراعة وضمان تغطية الحبوب عقب الزراعة، بالإضافة إلى زيادة سرعة الإنبات ونسبته وانتظام نمو النباتات وزيادة التفريع وتقليل منافسة النباتات لبعضها، كما انها تعمل على زيادة المحصول من الحبوب بنحو 10%عن الزراعة اليدوية، فضلاً عن توفير وقت الزراعة ونفقات العمالة اليدوية، لافتا إلى إنها تساهم في إمكانية استعمال الماكينات المجهزة للتسميد بالجرعة التنشيطية مع الزراعة وسهولة استخدام الكومباين في الحصاد ورفع كفاءة عملية الحصاد.

وأضاف أن الزراعة بالسطارة على مصاطب تتم من خلال عمل المصاطب وزراعة القمح عليها، و يتم الري في المسافات بين المصاطب فقط بحيث لا تصل المياه إلي ظهر هذه المصاطب، كما تتسم هذه التقنية بانخفاض تكاليفها حيث أنها توفر تقاوي بمعدل 50%، وتوفر مياه الري، حيث يتم الري بين المصاطب، بالإضافة إلى عائد متمثل في زيادة الإنتاج بنحو 25%.

وأكد التقرير على ضرورة الالتزام بالخريطة الصنفية لكل منطقة، مع زراعة الأصناف المبشرة وعالية الإنتاجية وهي مصر 4 وسخا 95، وعدم زراعة أصناف جميزة 11 وسدس 12 وشندويل 1 في وجه بحري وشمال الصعيد.