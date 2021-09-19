كورال «العائلة المقدسة» وفرقة «الروضة» ينشدان من أجل السلام ببيت السنارى

يستقبل بيت السناري الأثري بحي السيدة زينب، التابع لقطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية، في الثامنة من مساء اليوم الأحد، أولى حفلات مهرجان سماع الدولي للإنشاد والموسيقى الروحية في دورته الرابعة عشر، والذي يشارك فيه فرق: فرقة "الروضة" من مصر، كورال "العائلة المقدسة" من جنوب السودان، فرقة أردنية.



تُقدم العروض تحت شعار "رسالة سلام إلى العالم"، وتركز على إحياء فن السماع بأشكاله المختلفة، التراث الإسلامي والقبطي والتراث الكنائسي في مصر، وكذلك نشر ثقافة الحوار والتواصل الإنساني بين ثقافات الشعوب والتأكيد على جوهر الأديان (المحبة- التسامح- السلام).



وقد أشار الدكتور انتصار عبد الفتاح، رئيس ومؤسس مهرجان سماع الدولي للإنشاد والموسيقى الروحية إلى أهمية ودور المهرجان في توطيد العلاقات بين الشعوب من خلال الفن، وتحقيق المزيد من التوافق والتعرف على الثقافات المختلفة، وكذلك الحفاظ على التراث المصري الأصيل النابع من قلب المجتمع المصري.



جدير بالذكر أنه سيتم عرض فعاليات المهرجان في القلعة، وقبة الغورى، ومسرح ساحة الهناجر، وحديقة الحرية، وبيت السنارى، والمتحف القبطي "مجمع الأديان" الذي ستقام به فعاليات ملتقى الأديان، ويُشارك في المهرجان 33 فرقة تضم الفرق المصرية وفرق من السفارات الأجنبية المقيمة بمصر، فضلًا عن الأردن ورومانيا وفرنسا واليونان وإسبانيا وإندونيسيا وصربيا والسودان وبنجلاديش وجنوب السودان، ولبنان واليمن وفلسطين وباكستان ومصر، بالإضافة لمشاركة خاصة للفرق السورية المقيمة في مصر، فيما ستكون الأردن ضيف شرف المهرجان هذا العام.



ووقعت إدارة المهرجان على اختيار الموسيقار الألماني لودفيج فان بيتهوفن، ليكون شخصية المهرجان. كما يُكرم المهرجان الأب المطران كلاوديو لوراتي الكومبونياني من إيطاليا، القارئ الشيخ أبو العينين شعيشع من مصر، والموسيقى اليوناني ميكيس ثيودوراكيس، جمعية النور والأمل، بالاضافة لتكريم خاص لــ إدواردو بانياجواتريو- جسر ثقافي بين مصر وأسبانيا، كما يرسل المهرجان رسالة محبه وذكري وتحية لمحبي الكثير من الثقافة الراحل "أحمد الفيوم".



وانتصار عبد الفتاح هو الأب الروحي لفرقة سماع التي شبت عن الطوق وصار لها مهرجان سنوي عالمي٬ تحج إليه فرق من شتي أجناس الأرض.على خشبة المسرح يعزفون وينشدون ويغنون إلا أنه كان يوجد فى المكان ألآلاف كانوا بمثابة سيمفونية تحرك الحجر والبشر والطبيعة وتملأ السماء بهجة ووهجا٬ أنهم الجمهور بحسب انتصار نفسه.



ــ ليلة شعرية في بيت الست وسيلة

في سياق متصل، يقيم بيت الشعر العربي ــ ببيت الست وسيلة ــ بمقره الكائن خلف الجامع الأزهر، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، في السابعة مساء نفس اليوم، ليلة شعرية جديدة. حيث تقام أمسية شعرية للشعراء: حسن شهاب الدين، مجدي السعيد، محمد درديري، إسراء أبو رحاب. ويسبق الأمسية وفي الخامسة مساء نفس اليوم ورشة شعراء جامعات مصر .

