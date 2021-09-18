الأحد 19 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

اقتصاد

«مستثمري العاشر»: الجمعية حريصة على حل تحديات الصناع بالتعاون مع الحكومة

الدكتور سمير عارف
الدكتور سمير عارف

قال الدكتور سمير عارف نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، رئيس جمعية مستثمري العاشر من رمضان، إن الجمعية حريصة على حل التحديات التي تواجه الصناع والمستثمرين بالمنطقة خلال الفترة المقبلة، ولاسيما التحديات التشريعية الخاصة بالقوانين.

وأضاف «عارف» في تصريح لـ«الدستور» أن حل التحديات يأتي من خلال الاجتماع مع القيادات الحكومية سواء الخاصة بالوزارات مثل وزارة المالية والتجارة والصناعة، وهيئة التنمية الصناعية، بالإضافة إلى قيادات جهاز المدينة، مشيرًا إلى أن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية دائما يعقد اجتماعات مع جمعيات المستثمرين بمحافظة الشرقية.

وتابع نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين رئيس جمعية مستثمري العاشر من رمضان، أن الجمعية تستقبل الأسبوع المقبل اللواء محمد الزلاط رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، لمناقشة وحل كافة المشكلات التي تواجه الصناع خلال تعاملهم مع الهيئة.

وأوضح الدكتور سمير عارف رئيس مجلس إدارة الجمعية، أن هذا الاجتماع يأتى استمراراً للتواصل بين المستثمرين وكافة الجهات والهيئات المعنية بالصناعة لتهيئة المناخ المناسب للاستثمار، داعيًا كافة المستثمرين بحضور الاجتماع لإثراء المناقشات والوصول إلى حلول عملية لكافة التحديات.

سمير عارف مستثمري العاشر المستثمرين الصناع الحكومة التنمية الصناعية

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