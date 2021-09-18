السبت 18 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ورشة عمل لتدوير المخلفات الزراعية والعضوية بالفيوم (صور)

ورشة عمل لتدوير المخلفات
ورشة عمل لتدوير المخلفات الزراعيه والعضوية بمركز إطسا

تابع خالد فراج، رئيس مركز ومدينة إطسا، ورشة العمل لتدوير المخلفات الزراعية والعضوية بالوحدة المحلية بقلهانة، التي نظمتها جمعية روح الحياة للتنمية والحوار، بالتعاون مع برنامج المنح الصغيرة، بحضور رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتورة نجلاء فؤاد المليجي وعلي محمد عوض، مدير المشروع وولاء محمد مصطفى، مشرفة المشروع والمحاضرين دكتور ياسر مهلهل ودكتور توفيق شعيب، بحضور جميع رؤساء الوحدات المحلية القروية بمركز إطسا ومسئولي مديرية التضامن ومسؤولي شؤون البيئه بمركز إطسا.

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ورشة عمل لتدوير المخلفات الزراعيه والعضوية بمركز إطسا  

تأتي الورشة في إطار شرح مفهوم التخطيط الاستراتيجي البيئي وكيفية الاستفادة الاقتصادية من عائد منتجات تدوير المخلفات الزراعية والعضوية التي تتمثل في انتاج السماد العضوي (الكمبوست) وإنتاج الطاقة الحيوية (بيوجاز) للاستخدام المنزلي ورفع الوعي البيئي والصحي للمجتمع وحماية البيئة من التلوث الناتج عن تراكم وحرق المخلفات الزراعية.

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ورشة عمل لتدوير المخلفات الزراعيه والعضوية بمركز إطسا  
ورشه عمل لتدوير المخلفات الزراعية والعضوية بمركز إطسا بالفيوم

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وائل لطفي

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