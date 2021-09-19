أسعار الحديد والجبس ومواد البناء للمستهلك اليوم الأحد

تزداد عمليات البحث على أسعار الحديد والجبس اليوم الأحد 19-9-2021، من خلال محركات البحث الإلكترونية، وتستعرض "الدستور" من خلال هذا التقرير أسعار مواد البناء في مصر، ومنها أسعار الحديد اليوم الأحد 19/9/2021.

أسعار مواد البناء اليوم في مصر

تستكمل أسعار طن الحديد اليوم الأحد 19/9/2021، حالة الاستقرار الجماعي في جميع الشركات العاملة في القطاع، حيث تراوحت الأسعار في الشركات من 14600 جنيه وحتى 14300 جنيه للطن الواحد.

أسعار الحديد اليوم الأحد

سجل سعر طن الحديد اليوم الأحد، في شركة عز، 14600 جنيه.

ووصل سعر الحديد اليوم الأحد، في شركة المصريين، إلى 14550 جنيهًا.

في حين استقر سعر الحديد اليوم الأحد، بشركة بشاي عند 14500 جنيه، ليتساوى بذلك مع سعر طن الحديد في شركة العتال.

وجاء سعر طن الحديد اليوم الأحد، بشركتي "العشري، 14350 جنيهًا، ليتساوى بذلك مع سعر طن الحديد بشركة "مصر ستيل".

وبلغ سعر طن الحديد اليوم الأحد، بشركة عطية، 14300 جنيه، ليتساوى بذلك مع سعر طن الحديد بشركات "سرحان، والمراكبي، الكومي، المعادي".

أسعار طن الجبس اليوم الأحد

شهدت أسعار طن الجبس اليوم الأحد 19/9/2021، في جميع الشركات العاملة في القطاع، حيث تراوحت بين 860 جنيهًا للطن الواحد، وحتى 580 جنيهًا للطن الواحد.

بلغ سعر طن الجبس اليوم الأحد، في شركة سيناء، 860 جنيهًا.

ووصل سعر طن الجبس اليوم الأحد، في شركة الدولية إلى 710 جنيهات.

في حين استقر سعر طن الجبس اليوم الأحد، في شركة المعمار، بنحو 690 جنيهًا.

بينما بلغ سعر طن الجبس اليوم الأحد، في شركة العامرية نحو 655 جنيهًا.

واستقر أيضًا، سعر طن الجبس اليوم الأحد، في شركة مصر سيناء، بنحو 650 جنيهًا.

بينما جاء سعر طن الجبس اليوم الأحد، في شركة السويس، مستقرًا عند 580 جنيهًا.