بدء استعدادات الدورة الـ 12 من مهرجان الفضائيات العربية (صور)

استعدت إدارة مهرجان الفضائيات العربية لإقامة الدورة الثانية عشر وذلك داخل أحد الفنادق الكبرى بمنطقة التجمع الخامس، حيث تستعد السجادة الحمراء للمهرجان في استقبال النجوم المكرمين الذين لم تكشف عنهم إدارة المهرجان حتى الآن معلنين عن كثير من المفاجآت.

وكشفت إدارة المهرجان علي أن الدورة الثانية عشر من المهرجان تحمل اسم الفنان الراحل سمير غانم والفنانة الراحلة دلال عبدالعزيز والذين توفوا منذ أشهر قليلة وذلك لما قدموه من فن راقي .

مهرجان الفضائيات العربية

وكان قد كشف رئيس المهرجان أحمد عليوة أنه تم الأخذ في الاعتبار الأوضاع الراهنة في ظل وجود أزمة كورونا حيث حرص المهرجان على تقديم تشديدات ضخمة بخصوص الكمامات والكحول على مداخل ومخارج المهرجان بينما كرم المهرجان أشهر وأبرز القنوات الفضائية العربية، ونجوم الفن في الدراما والسينما العربية، وكذلك الإعلاميين المصريين والعرب المتميزين خلال العام الجاري كما كرم المهرجان في دوراته السابقة عددًا من الشخصيات الناجحة والمؤثرة في المجتمع العربي ضمن كثير من المجالات.

مهرجان الفضائيات العربية

وشهدت مصر خلال الفترة الأخيرة عدد من المهرجانات المختلفة من بينها مهرجان همسة الدولي الآداب والفنون والذي كرم كل من الفنان محمود عبدالمغني والفنانة نرمين الفقي والفنانة رنا رئيس والفنان محمد يسري والفنان أحمد حلاوة والفنان محمد محمود والفنانة رانيا فريد شوقي وآخرون .

مهرجان الفضائيات العربية

كما شهدت مصر أيضا مهرجان الدير جيست والذي كرم عدد من النجوم من بينهم الفنان يوسف الشريف وزوجته المؤلفة انجي علاء وكل من احمد زاهر وابنته ليلي احمد زاهر ونسرين طافش ودرة وشريف سلامة إدوارد وحنان مطاوع وجميلة عوض وحمادة هلال ورامي صبري ومني زكي وعزيز الشافعي ومحمد نور وأحمد فهمي ووليد توفيق وجمال سليمان ومايان السيد ورانيا فريد شوقي وصبري فواز ودوليا البحيري وآخرون .