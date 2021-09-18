السبت 18 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

نجيب ميقاتي يطلب منع إسرائيل من التنقيب عن النفط بالمنطقة المتنازع عليها

نجيب ميقاتي
نجيب ميقاتي

طلب رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، من وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب إجراء الاتصالات اللازمة مع الجهات الدولية المعنية، لمنع إسرائيل من مباشرة أعمال التنقيب عن النفط والغاز في المنطقة البحرية المتنازع عليها بعدما أبرمت عقود تنقيب مع إحدى الشركات وتستعد لبدء التنقيب.

وأكد رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، أنه لا تهاون في هذا الموضوع ولا تنازل عن الحقوق اللبنانية.

كما دعا رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، الأمم المتحدة للقيام بدورها في ردع إسرائيل وإجبارها على وقف انتهاكاتها المتكررة للحقوق اللبنانية وسيادة لبنان.

 

والجدير بالذكر، شدد رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، على أن أولوية الحكومة هي إنهاء ما وصفه بـ"طوابير إذلال المواطنين" أمام محطات الوقود وإعادة انتظام عملية توزيع المحروقات في كل المحطات.

وبحث ميقاتي مع وزير الطاقة والمياه وليد فياض الإجراءات المتعلقة بحل أزمة المحروقات. 

حيث عددا من محطات الوقود في لبنان فتحت أبوابها اليوم لفترات قصيرة دون أن تلبي كافة احتياجات المواطنين في جميع الطوابير الممتدة لمئات الأمتار على كل ماكينة لتزويد السيارات بالوقود بالمحطات، ونفذت حصة المحطات قبل انتهاء الطوابير.

يأتي ذلك في حين رفعت المديرية العامة للنفط بلبنان أسعار البنزين بنسبة 38 % أمس، حيث وصل سعر ( 20 لترا) بنزين 98 أوكتان إلى 180 ألف ليرة بينما بلغ سعر بنزين 95 أوكتان 174 ألف و300 ليرة لبنانية.

وفي وقت سابق، قال رئيس الحكومة اللبنانية، نجيب ميقاتي، إن إدخال الوقود الإيراني يمثل انتهاكا لسيادة لبنان لأن عملية إدخاله تمت في معزل عن الحكومة اللبنانية.

وأضاف "أنا حزين على انتهاك سيادة لبنان، ولكن ليس لدي خوف من العقوبات لأن العملية إدخال الوقود تمت في معزل عن الحكومة اللبنانية".

مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي عبدالله بو حبيب النفط الغاز

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وائل لطفي

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