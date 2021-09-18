بريطانيا تسجل 30 ألفًا و144 إصابة جديدة بكورونا

سجلت المملكة المتحدة خلال الـ24 ساعة الماضية 30 ألفًا و144 إصابة و164 حالة وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا المستجد.

وأظهرت البيانات الحكومية- وفقًا لقناة "سكاي نيوز"، اليوم، أن العدد الإجمالي لإصابات كوفيد-19 المؤكدة في المملكة المتحدة ارتفع إلى 7 ملايين و401 ألف و445 إصابة، فيما ارتفع العدد الإجمالي للوفيات التي حدثت في غضون 28 يومًا من ثبوت الإصابة إلى 135 ألفًا و147 حالة وفاة.

وأوضحت أنه تم منح 19 ألفًا و605 جرعات أولى من اللقاح المضاد للفيروس، مما يرفع إجماليها إلى 48 مليونًا و548 ألفًا و506 جرعات، وتشيرالإحصائيات إلى أن نسبة 89.3% ممن تبلغ أعمارهم 16 عامًا فما فوق من السكان قد حصلوا على جرعة واحدة على الأقل.

كما تم خلال نفس الفترة منح 59 ألفًا و32 جرعة ثانية، مما يعني أن نسبة 81.6% من السكان (أي ما يعادل 44 مليونًا و357 ألفًا و108 أشخاص تبلغ أعمارهم 16 عامًا فما فوق)، مطعمون بالكامل ضد المرض.