السبت 18 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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عالم

رئيس الوزراء اللبنانى يطلع على نتائج التحقيقات الأولية بضبط شحنة نيترات الأمونيوم

نجيب ميقاتي
نجيب ميقاتي

اطلع رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي على نتائج التحقيقات الأولية في شأن شحنة نترات الأمونيوم، التي تم ضبطها اليوم بمنطقة بعلبك شرقي لبنان.

جاء ذلك خلال استقباله، اليوم السبت، لوزير الداخلية بسام مولوي فورعودته من البقاع وبعلبك حيث تفقد الشحنة المضبوطة.

وطلب ميقاتي من مولوي متابعة التحقيقات الجارية في هذا الموضوع لكشف كل ملابساته.

وكانت وزارة الداخلية اللبنانية، قد ضبطت في وقت سابق اليوم شاحنة محملة بـ 20 طنا من مادة نترات الأمونيوم، بمنطقة بعلبك شرقي العاصمة اللبنانية بيروت، وهي المادة نفسها التي تسببت في الانفجار المدمر بميناء بيروت البحري في الرابع من أغسطس العام الماضي.

وقال وزير الداخلية اللبناني، بسام مولوي: إنه بعد العثور على شاحنة محملة بـ20 طن من مادة نترات الأمونيوم الخطيرة، فإن قوات الأمن تدخلت لإبعادها عن المكان، لافتا إلى أنه لن يكشف عن تفاصيل التحقيق أو أسماء الموقوفين.

وخلال تواجده هناك، قال: "بعد العثور على كمية النترات وضبطها، تدخلت القوى الأمنية لإبعادها إلى مكان آخر، وأنا في هذه المناسبة حضرت لمتابعة التحقيق وليس لكشف تفاصيله".

وأضاف: "لن أخبر بما أسفر عنه التحقيق، ولن أكشف الأسماء أو الموقوفين، والقوى الأمنية تتابع الموضوع بطريقة جيدة جدا".

ولم تتضح حتى الآن، ظروف ضبط هذه الشاحنة، والوجهة التي كانت تتجه إليها.

وزار المولوي، السبت، منطقة البقاع اللبناني شرقي لبنان، وهي الزيارة الأولى التي يقوم بها إلى البقاع منذ توليه وزارة الداخلية قبل أيام.

والتقى المولوي كبار الضباط في قوى الأمن الداخلي، واطلع منهم على التطورات الأمنية في المنطقة.

وتعتبر مادة نترات الأمونيوم شديدة الانفجار، ويرتبط اسمها بشكل مباشر بانفجار مرفأ بيروت في أغسطس عام 2020، عندما انفجرت أطنان من المادة المخزنة في العنبر رقم 12 في المرفأ.

مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي شحنة نيترات الأمونيوم منطقة بعلبك لبنان

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