السبت 18 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

من غير ولا مليم.. أفكار لديكور المنزل للميزانية المنخفضة

أفكار لديكور المنزل
أفكار لديكور المنزل

يبحث العديد من الأشخاص عن طرق جديدة لتبديل ديكور المنزل دون أي تكلفة علي الإطلاق، وفيما يلي أبرز الطرق الملائمة لذلك:

إضافة اللوحات إلى الجدران 

سواء كنت قد انتقلت للتو إلى منزلك الجديد أو مرت بضع سنوات، يمكنك أن تجعل مساحتك أكثر جاذبية من خلال تعليق بعذ اللوحات، وليست هناك حاجة إلى إنفاق الكثير من المال على المطبوعات الفاخرة أو القطع الكبيرة الحجم، ستجدين العديد من القطع الصغيرة أو المطبوعات أكبر بأسعار معقولة في معارض الفنون والحرف المحلية.

تعد صورك الخاصة للعائلة أو الأصدقاء أو مشاهد من الطبيعة أو الأماكن المفضلة طريقة أخرى لتزيين المساحة بإطارات جذابة منخفضة التكلفة.

إعادة ترتيب أثاثك

إليك فكرة تزيين لا تكلف شيئًا على الإطلاق، حاول إعادة ترتيب الأثاث في مساحتك لإضفاء طابع جديد تمامًا أو نقل الأثاث أو الأعمال الفنية من غرفة إلى أخرى، وفي بعض الأحيان يكون مجرد اتباع نهج جديد لوضع الأثاث كافيًا لخلق انطباع بوجود مساحة أكبر وإيجاد اوالتحديث الذي تبحث عنه.

تحديث الوسائد الخاصة بك

امنح الأريكة أو الكرسي ذو الأرجل المهترئة مظهرا جديدا مع الوسائد الجديدة، وهناط خيار آخر مناسب للميزانية  وهو صنع الوسائد بنفسك إذا كان لديك ماكينة خياطة.

تبديل الأجهزة

امنح قطع الأثاث أو الخزائن الحالية مظهرًا جديدًا باستخدام الأجهزة المتواجدة وهذه طريقة سريعة لإنعاش أي غرفة، خاصة المساحات الصغيرة، تتضمن التركيبة الشعبية المرتفعة والمنخفضة إقران أثاث ميسور التكلفة مع مقابض أنيقة من متجر الديكور المفضل لديك.

وللحصول على تغييرات سهلة لغرفة نومك أحضري طاولات جانبية متطابقة منخفضة التكلفة أو خزانة ملابس صغيرة لاستخدامها على جانبي سريرك، بعد ذلك قومي بتبديل مقابض الخزانة بشئ ذي طراز أو لون أكثر قليلاً.

إعادة ترتيب الأشياء 

رتبي العناصر التي تستخدمينها بانتظام  واستخدمي المزهرية لوضع بعض الزهور وحافظي على أواني الشموع الفريدة عن طريق إزالة الشمع الأصلي وإضافة شمعة الشاي لإضاءة الجو.

وللحصول على القليل من التخزين والتنظيم  احتفظي بصناديق الأحذية وحاويات الكرتون الصغيرة للمساعدة في وضع الأشياء في الأدراج وتحت المغسلة.

ديكور المنزل ترتيب المنزل تغيير المنز إعادة ترتيب أثاثك إضافة اللوحات إلى الجدران إعادة ترتيب الأشياء تبديل الأجهزة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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