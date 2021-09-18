السبت 18 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

29 سبتمبر.. انعقاد الجمعية العمومية السنوية بمحكمة استئناف القاهرة

دار القضاء العالي
دار القضاء العالي

وجه اليوم السبت، رئيس محكمة استئناف القاهرة المستشار عصام الدين أحمد فريد، الدعوة إلى الرؤساء والنواب والمستشارين بالمحكمة لحضور اجتماع الجمعية العمومية "السنوية" لقضاة المحكمة، وذلك يوم الأربعاء الموافق 29 سبتمبر 2021.

وذلك على أن تنعقد الجمعية العمومية في مبنى دار القضاء العالي بوسط البلد، في تمام الساعة 12 ظهرا يوم 29 سبتمبر الجاري مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية لتفادي فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

رئيس محكمة استئناف القاهرة

كما أوضح رئيس محكمة استئناف القاهرة، في قرار دعوته لانعقاد الجمعية العمومية، أنه من المقرر في حالة عدم إكتمال النصاب القانوني للانعقاد، فإنه سيتم تأجيل الجمعية العمومية لمدة (ساعة واحدة) لتعقد في تمام الواحدة ظهرا.

ومن المقرر أن تناقش محكمة استئناف القاهرة في جمعيتها العمومية، توزيع العمل للعام القضائي الجديد 2021/ 2022 المقرر بدايته 1أكتوبر 2021، ومناقشة ما يستجد من أمور.

من جهة أخرى انعقدت الجمعية العمومية للمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، والتي يرأسها المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة بعد قليل، بمقر المجلس بالدقي حيث يأتي انعقاد الجمعية لتوزيع العمل بين القضاة في العام القضائي الجديد، وهي بمثابة الحركة الداخلية للحركة القضائية، وهي تسكين كل عضو بمكانه في الدوائر المختلفة بالمحكمة الإدارية العليا، والتي بلغت عددها 11 دائرة تغطي جميع الاختصاصات.

وروعي في الحركة القضائية زيادة عدد دوائر الضرائب لسرعة الفصل فيها لاستقرار الموازنة العامة للدولة، وإنجاز المتبقي من القضايا الواردة من القضاء المدني، وأخيرا زيادة عدد دوائر محكمة القضاء الإداري لتصبح 122 دائرة، للانتهاء من القضايا القديمة المتراكمة ولتقليص زمن التقاضي، ولتخفيف أعداد المتقاضين، بقاعات المحاكم والحفاظ علي التباعد والالتزام الوقائية المحددة.

وروعي في الحركة القضائية زيادة عدد دوائر الضرائب لسرعة الفصل فيها لاستقرار الموازنة العامة للدولة، وإنجاز المتبقي من القضايا الواردة من القضاء المدني، وأخيرا زيادة عدد دوائر محكمة القضاء الإداري لتصبح 122 دائرة، للانتهاء من القضايا القديمة المتراكمة ولتقليص زمن التقاضي، ولتخفيف أعداد المتقاضين، بقاعات المحاكم والحفاظ علي التباعد والالتزام الوقائية المحددة.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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