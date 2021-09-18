حصر المتقدمين للمرحلة الرابعة بـ«جمعيتي» وإرسالها لـ«تموين شمال سيناء»

أكد المحاسب علاء السمري وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بشمال سيناء، أنه جار حاليا إعداد كشف بأسماء المتقدمين للمرحلة الرابعة لمشروع «جمعيتي» لشباب الخريجين القسم الثالث خارج نطاق مبادرة «حياة كريمة» في الأماكن الأكثر احتياجا .

ولفت في تصريح لـ«الدستور» إلى أنه بعد انتهاء إعداد الكشوف النهائية للمتقدمين للمرحلة الرابعة والمسجلين في قاعدة البيانات بالوزارة سيتم إرسالها لديوان عام الوزارة من خلال مندوب عن المديرية لإدارة مشروع جمعيتي برئاسة معاون وزير التموين والتجارة الداخلية أحمد كمال ليتم مراجعتها واختيار الأماكن حسب بعد المسافة بين أقرب بقال تمويني والتركيز على المناطق التي تخلوا من منافذ مشروع جمعيتي أو بدال تمويني.

وأضاف أن «جمعيتي» من المشروعات التي لاقت اهتماما كبيرا من وزارة التموين والتجارة الداخلية لأنها تقوم بتوفير السلع التموينية وفارق نقاط الخبز ومشروعات أشبه بالمجمعات الاستهلاكية الصغيرة والتوسع في انتشارها يمثل خطوة إيجابية على الطريق الصحيح.