السبت 18 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط محتال أوهم ضحاياه بفرص عمل في سوهاج

حبس
حبس

تمكنت الأجهزة الامنية، اليوم السبت، من ضبط محتال أوهم ضحاياه بقدرته على توفير فرص عمل بالخارج، وتحصل منهم على مبالغ مالية، وقام بالنصب عليهم، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطه.

تلقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بلاغًا من بعض المواطنين، مقيمين بدائرة مركز شرطة ديرب نجم بمحافظة الشرقية، بقيام أحد الأشخاص، بالنصب والاحتيال عليهم، والاستيلاء على أموالهم، بزعم تسفيرهم إلى إحدى الدول وتوفير فرص عمل لهم بها.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات، تبين صحة الواقعة وقيام أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة سوهاج، بممارسة نشاطًا احتياليًا في الاستيلاء على أموال المواطنين، راغبي السفر للخارج، زاعمًا توفير فرص عمل لهم بمهن مختلفة ومرتبات مجزية، وتمكن من خلال ذلك من الاستيلاء من الشاكين على مبالغ مالية دون الوفاء بذلك، ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها، عقب تقنين الإجراءات، تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابة الواقعة على النحو المشار إليه.

 

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