السبت 18 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تشميع 8 «سناتر» للدروس الخصوصية في السنطة بالغربية

تشميع 8 سناتر للدروس
تشميع 8 سناتر للدروس الخصوصية

قال اللواء أشرف بدران رئيس مركز ومدينة السنطة بمحافظة الغربية، اليوم السبت، أن حملات لجنة مجلس المدينة والوحدات المحلية القروية بالتنسيق مع الجهات المعنية، أسفرت عن غلق وتشميع نحو 8 مراكز للدروس الخصوصية على مستوى المركز خلال 24 ساعة.
وأضاف رئيس المدينة، أن ذلك يأتى لمخالفة تلك المراكز لقرارات مجلس الوزراء، بشأن حظر الدروس الخصوصية، ومنع التجمعات، لحماية الطلاب من فيروس كورونا المستجد، لافتا أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أصحاب تلك المراكز المخالفة.

وكان الدكتور طارق  رحمى محافظ الغربية، قد أصدر قراراً بتشكيل لجان على مستوى الوحدات المحلية للمراكز والمدن بنطاق المحافظة، للمرور والتفتيش لرصد مراكز وسناتر الدروس الخصوصية المخالفة لقرارات مجلس الوزراء، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.
و وجه محافظ الغربية بإحكام الرقابة على مراكز الدروس الخصوصية من خلال حملات مستمرة يتم تنسيقها مع هيئة الرقابة الإدارية، حيث وجه ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة بتشكيل لجان متابعة للانتشار بكافة قرى ومراكز المحافظة لرصد أماكن التجمع ومراكز الدروس الخصوصية.

تشكيل 4 لجان لمتابعة المدارس ومراكز الدروس بإدارة كفر الزيات التعليمية 


ومن جانبها قامت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الغربيه  بتشكيل 4 لجان لمتابعة مدارس إدارة كفر الزيات التعليمية في جميع القرى، مراكز الدروس الخصوصية وديوان الإدارة، وذلك ضمن حملة المحافظة والرقابة الإدارية على مركز ومدينة كفر الزيات في جميع القطاعات
‎وأسفرت الحملة عن مداهمة عدد من  مقار لمراكز الدروس الخصوصية على مستوى المحافظة ، وتم عمل محاضر غلق للثلاث مقار وتم إحالة أصحاب المراكز للشئون القانونية للتحقيق الفوري.

غلق وتشميع مراكز للدروس الخصوصية على مستوى مركز السنطة خلال الاهلى ساعة

رئيس التحرير

وائل لطفي

لا للتنوير التايوانى!

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