أحمد سعيد عبدالغني بطل حدوتة «مش مبسوطة» من مسلسل «زي القمر»

بدأ الفنان أحمد سعيد عبد الغني تصوير مشاهده في حكاية جديدة باسم "مش مبسوطة" وهي الحدوتة الرابعة في حكايات مسلسل "زي القمر"، بمدينة الشيخ زايد ويستمر التصوير في الديكور الرئيسي للعمل لمدة أسبوع، وسيتم عرض الحكاية عقب حكاية “واحد في المية” بطولة صابرين، ومدحت صالح، على قناة cbc.

أبطال حدوتة “مش مبسوطة”

ويشارك فى بطولة الحكاية بشرى وأحمد سعيد عبد الغني وهشام إسماعيل وداليا مصطفى، إخراج شيرين عادل.

يذكر أن الموسم الأول من مسلسل "زى القمر"، شهد عرض حكايات حتة مني، بطولة إلهام شاهين وأحمد وفيق، وإيناس كامل، وإخراج حسام على، ومش هنفرح بيكي، بطولة جومانا مراد وعباس أبو الحسن، وإخراج محمد عبد الرحمن حماقى، وست الهوانم بطولة ليلى علوي، ومجدى كامل وإخراج طارق رفعت.