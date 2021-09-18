السبت 18 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الحكومة تنفى الاتصال بالعمالة غير المنتظمة لصرف 500 جنيه منحة جديدة

العمالة غير المنتظمة
العمالة غير المنتظمة

نفى المركز الإعلامي لرئاسة الوزراء صحة ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن تلقي العمالة غير المنتظمة مكالمات هاتفية من وزارة القوى العاملة بدعوى تحديث بياناتهم لصرف منحة جديدة بقيمة 500 جنيه.

وقال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في بيان له اليوم، إنه قام بالتواصل مع وزارة القوى العاملة، التي نفت تلك الأنباء، مؤكدةً أنه لا صحة لقيام الوزارة بالاتصال الهاتفي بأي من العمالة غير المنتظمة لتحديث بياناتهم لصرف منحة جديدة بقيمة 500 جنيه، موضحةً أن تلك المكالمات الهاتفية وهمية، وغير صادرة عن الوزارة. 

وشددت على أن كافة المنح أو المساعدات التي تُقدم للعمالة غير المنتظمة يتم الإعلان عنها بشكل رسمي على قنوات الاتصال الخاصة بالوزارة، سواء على الموقع الإلكتروني عبر الرابط التالي "manpower.gov.eg"، أو الصفحة الرسمية الموثقة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مشيرةً إلى قيام الوزارة حالياً بتنفيذ عملية حصر وتسجيل لبيانات العمالة غير المنتظمة في مواقع عملهم، بهدف إعداد قاعدة بيانات متكاملة لهم، يتم من خلالها شمولهم تحت مظلة تأمينية واجتماعية وصحية شاملة، محذرةً المواطنين من الإدلاء ببياناتهم الشخصية لأي جهة تنتحل صفة الوزارة، والتي تستهدف استغلالهم.

ونناشد جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]).

شائعات الرد علي االشائعات المركز الاعلامي لرئاسة الوزراء العمالة غير المنتظمة حقيقة

رئيس التحرير

وائل لطفي

لا للتنوير التايوانى!

الأكثر قراءة

سحب رُخص وحبس وغرامة.. بدء تطبيق عقوبات الملصق الإلكترونى

محمد هنيدى يفاجئ جمهوره ويقرر اعتزال التمثيل لهذا السبب

بعد تداعياته الخطيرة.. هل يقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا الحامل والجنين؟

أول قرار من نقابة المهن الموسيقية بخصوص الغناء «بلاى باك» ضد المطرب أحمد سعد

عضو مجلس نقابة المحامين يكشف تفاصيل تهديدات تفجير مجمع محاكم المنيا

سر انقلاب بيراميدز على الزمالك بسبب عبدالله السعيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الحسين عبدالرازق

فين الأغانى الوطنية؟!

صفاء النجار

هل يمكن لنصف كيلو عدس أصفر أن يغير العالم؟ «2-1»

سارة شريف تكتب: عام على اتفاقات إبراهيم

عفاف السيد

يد تبنى ويد تحمى

ثروت الخرباوي

الأمة أولًا

حسين دعسة

الانتصار لحقوق مصر والسودان

حسين دعسة

غباء الذكاء.. مقياس الـIQ يشوش الحقائق!

محمد عبدالعزيز

بيانات النائب العام.. عدالة وبلاغة وحماية مجتمعية

صور

مؤتمر الإعلان عن الجهاز الفنى للمنتخب

حافلات تسجيل المواطنين للقاح كورونا

عزاء «شهبندر التجار» محمود العربي في مصنعه بقليوب

محطة تل أبيب

المزيد

«قلم» 15 سم.. أول صور لأدوات حفر الأسرى الفلسطينيين الفارين من «جلبوع»

عام على التطبيع.. «قمة افتراضية» تُحيي ذكرى توقيع «اتفاقات إبراهيم»

اعتقال فلسطينيين وإصابة العشرات باختناق خلال مواجهات مع الاحتلال فى الخليل