رواد معرض «أهلا مدارس» يشيدون بالتنظيم: «الأسعار أرخص من برة النص»

حرص العديد من المواطنين على التوافد لمعرض "أهلا مدارس" صباح اليوم السبت، وذلك لليوم الثالث على التوالي بعد افتتاحه رسميا يوم الأربعاء الماضي وفتحه للجمهور يوم الخميس، ومنذ افتتاح المعرض المقام في قاعة جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بأرض المعارض بمدينة نصر وعلى مدار أيامه يشهد إقبال كبير من الجمهور.

معرض اهلا مدارس

وتوافد العديد من المواطنين على المعرض منذ الصباح الباكر بغرض شراء كافة أغراضهم الخاصة بالعام الدراسي الجديد والاستفادة بعروض وخصومات المعرض والتي تراوحت ما بين 30 و40 و50% على كافة المنتجات والمستلزمات.

معرض اهلا مدارس

تقول مريم محمد إحدى رواد معرض أهلا مدارس، إنها حرصت على التواجد بعد معرفتها بمحتويات المعرض من مسلتزمات دراسية بأسعار مخفضة عن الأماكن الخارجية حتى أن بعض المنتجات وصل حجم التخفيض عليها لـ 50 % مما يجعل الأسعار لا تقارن بالخارج بجانب الخامة والجودة المميزة.

معرض اهلا مدارس

من جانبها أكدت تقى سامر إحدى رواد المعرض أن هناك أهم ما يميز المعرض هو التنظيم الجيد بجانب الأسعار والتي تناسب كافة الطبقات والأذواق، لافتة إلى أن معظم المنتجات صناعة مصرية مما يجعل المعرض ترويج جيد عن المنتج المحلي بجودة عالية وأسعار أقل من التكلفة.

معرض اهلا مدارس

أوضح طارق محمود أحد رواد المعرض أن بجانب وجود كافة المستلزمات الدراسية من أقلام وكشاكيل وملابس وأحذية، فهناك أيضا اهتمام بالجانب التعقيمي والوقائي، حيث إن هناك أماكن متعددة متخصصة في بيع الكمامات وأدوات التعقيم تناسب الكبار والأطفال، علاوة على تعقيم المعرض باستمرار خلال استقبال الجمهور.

معرض اهلا مدارس

وافتتح يوم الأربعاء الماضي، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، معرض "أهلا مدارس" المقام في قاعة جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بأرض المعارض بمدينة نصر، وذلك برفقه على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، أيمن حسام الدين، رئيس جهاز حماية المستهلك، والمهندس ابراهيم العربي، رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، وذلك خلال الفترة من 16 لـ 30 سبتمبر 2021.

معرض اهلا مدارس