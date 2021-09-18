ممرض «اسجد للكلب» يصل المحكمة لحضور جلسة محاكمة الطبيب

وصل قبل قليل إلى مقر المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، الممرض المجني عليه في واقعة «أسجد لكلبي»، لحضور أولى جلسات محاكمة المتهمين (طبيبين وموظف)، بتهمة التنمر والسخرية للحط من شأنه، وإجباره على السجود لكلب، ونشر فيديو التنمر عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.

النائب العام

كان قد أمر المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، بحبس طبيب «اسجد للكلب» وموظف بمستشفى خاصّ، 4 أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات التي تجريها النيابة العامة معهما، كما أمر النائب العام بضبط وإحضار طبيب آخر، في ذات الواقعة.

أوضح بيان صادر عن مكتب النائب العام، قائمة الاتهامات المنسوبة للطبيب المتهم والموظف المحبوسين مشهورة باسم بـ«اسجد للكلب»، وشملت التنمر على ممرض بالمستشفى -ممَّن لهم سلطة عليه- بالقول، واستعراض القوة قِبَله وسيطرتهم عليه، واستغلالهم ضعفه؛ بقصد وضعه موضع السخرية والحطّ من شأنه في محيطه الاجتماعي، واستغلالهم الدين في الترويج لأفكارٍ متطرفة بقصد إثارة الفتنة وازدراء أحد الأديان السماوية، تعديهم على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري، نشرهم عن طريق الشبكة المعلوماتية وبإحدى وسائل تقنية المعلومات، تصويرًا مرئيًّا ينتهك خصوصية الممرض المجني عليه دون رضاه، استخدامهم موقعًا وحسابًا، خاصًّا على الشبكة المعلوماتية بهدف ارتكاب تلك الجرائم.

كان قد انتشر فيديو على موقع التواصل الإجتماعي، يظهر خلاله طبيبن وشخص آخر يمارسون التنمر على ممرض ويطلبون منه السجود لـ “كلب”، وتحدثوا في الفيديو المشار إليه إلى أن الطبيب عمر خيري يملك كلب ووجه حديثه من للمرض المسن قائلا “اسجد لكلبي” لكن الممرض رفض، فاستمرت وصلة السخرية منه بعبارات وتعدٍ جسدي بأوامر من استشاري العظام عمرو خيري.

وهاجم بعض الأطباء على صفحاتهم عبر موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك، القبض على الأطباء المتورطين بتسجيل الفيديو وما به من أفعال يجرمها القانون، فيما أيد الكثير من الأطباء محاسبة المتهمين مطالبين إعادة النظر في تنظيم العلاقة بين أطراف العاملين في المنظومة الطبية لصون كرامة الجميع.