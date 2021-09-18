الطماطم بـ6 جنيهات.. أسعار الخضراوات «جملة» اليوم السبت

ثبتت أسعار معظم الخضراوات بسوق العبور للجملة اليوم السبت، حيث استقرت أسعار الطماطم لتتراوح ما بين 3 : 6 جنيهات للكيلو، واستقرت أسعار الكوسة لتتراوح بين 2.6 : 6 جنيهات للكيلو، وثبتت أسعار الباذنجان البلدي ليتراوح بين 2 إلى 3.5 جنيهاً للكيلو، وتراوح سعر كيلو الفلفل رومي بلدي بين 2 : 5 جنيهات.

وسجل سعر كيلو الطماطم تراوحًا بين 3 : 6 جنيهات لحمولة (قفص / 18 كيلو)

وتراوح سعر كيلو البطاطس ما بين 3.5 : 6.5 جنيهًا حمولة (شوال / من 55 إلي 81 كيلو)

وسجلت أسعار كيلو البصل تراوحًا بين 1.5 : 3.5 جنيه (شوال / من 55 إلي 71 كيلو)

وتراوح سعر كيلو الكوسة من 2.5 : 6 جنيه (قفص / من 20 إلي 35 كيلو)

كما بلغ سعر كيلو الجزر بدون عروش من 2 : 2.5 جنيه ( شوال /من 55 - 71 كيلو)

وبلغ سعر كيلو الفاصوليا نحو 7 : 13 جنيهات (شوال / 55 كيلو)

وتراوح سعر كيلو البامية الخضراء ما بين 5 إلي 9 جنيه (مقطف خوص)

وسجل سعر كيلو القلقاس تراوحًا ما بين 5 إلى 8 جنيهات (للشوال)

وبلغ سعر كيلو الثوم نحو 18 إلى 22 جنيها (للشوال/كرتونة )

أسعار الباذنجان

وسجل سعر كيلو الباذنجان بلدي تراوحًا بين 2 : 3.5 جنيهات (شوال / 55 كيلو)

كما تراوح سعر كيلو الباذنجان رومي ما بين 2 : 3.5 جنيه (شوال / 55 كيلو)

وبلغ سعر كيلو الباذنجان أبيض نحو 1.5 : 3.5 جنيه (شوال / من 55 إلي 81 كيلو)

أسعار الفلفل

وسجل سعر كيلو الفلفل رومي بلدي تراوحًا بين 2 : 5 جنيهات (شوال / 55 كيلو)

وبلغ سعر كيلو الفلفل رومي صوب نحو 5 جنيهات (قفص 16 كيلو)

وبلغ سعر كيلو الفلفل الحامى البلدي حوالي من 2 :4 جنيهات (شوال 55 كيلو)

وتراوح سعر الفلفل ألوان (أصفر- أحمر- برتقالى) بين 6 : 9 جنيهات للكيلو (قفص 16 كيلو)