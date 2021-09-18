السبت 18 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الطماطم بـ6 جنيهات.. أسعار الخضراوات «جملة» اليوم السبت

خضروات
خضروات

ثبتت أسعار معظم الخضراوات بسوق العبور للجملة اليوم السبت، حيث استقرت أسعار الطماطم لتتراوح ما بين 3 : 6 جنيهات للكيلو، واستقرت أسعار الكوسة لتتراوح بين 2.6 : 6 جنيهات للكيلو، وثبتت أسعار الباذنجان البلدي ليتراوح بين 2 إلى 3.5 جنيهاً للكيلو، وتراوح سعر كيلو الفلفل رومي بلدي بين 2 : 5 جنيهات.

وسجل سعر كيلو الطماطم تراوحًا بين 3 : 6 جنيهات لحمولة (قفص / 18 كيلو)

وتراوح سعر كيلو البطاطس ما بين 3.5 : 6.5 جنيهًا حمولة (شوال / من 55 إلي 81 كيلو)

وسجلت أسعار كيلو البصل تراوحًا بين 1.5 : 3.5 جنيه (شوال / من 55 إلي 71 كيلو)

وتراوح سعر كيلو الكوسة من 2.5 : 6 جنيه (قفص / من 20 إلي 35 كيلو)

كما بلغ سعر كيلو الجزر بدون عروش من 2 : 2.5 جنيه ( شوال /من 55 - 71 كيلو)

وبلغ سعر كيلو الفاصوليا نحو 7 : 13 جنيهات (شوال / 55 كيلو)

وتراوح سعر كيلو البامية الخضراء ما بين 5 إلي 9 جنيه (مقطف خوص)

وسجل سعر كيلو القلقاس تراوحًا ما بين 5 إلى 8 جنيهات (للشوال)

وبلغ سعر كيلو الثوم نحو 18 إلى 22 جنيها (للشوال/كرتونة )

أسعار الباذنجان
وسجل سعر كيلو الباذنجان بلدي تراوحًا بين 2 : 3.5 جنيهات (شوال / 55 كيلو)

كما تراوح سعر كيلو الباذنجان رومي ما بين 2 : 3.5 جنيه (شوال / 55 كيلو)

وبلغ سعر كيلو الباذنجان أبيض نحو 1.5 : 3.5 جنيه (شوال / من 55 إلي 81 كيلو)

أسعار الفلفل
وسجل سعر كيلو الفلفل رومي بلدي تراوحًا بين 2 : 5 جنيهات (شوال / 55 كيلو)

وبلغ سعر كيلو الفلفل رومي صوب نحو 5 جنيهات (قفص 16 كيلو)

وبلغ سعر كيلو الفلفل الحامى البلدي حوالي من 2 :4 جنيهات (شوال 55 كيلو)

وتراوح سعر الفلفل ألوان (أصفر- أحمر- برتقالى) بين 6 : 9 جنيهات للكيلو (قفص 16 كيلو)

بطاطس أسعار الطماطم أسعار الخضراوات سوق العبور الخضراوات اسعار الكوسة خضراوات سعر كيلو الفلفل الحامى سوق العبور للجملة سعر كيلو الكوسة سعر كيلو الفلفل رومي بلدي سعر كيلو الفاصوليا سعر كيلو البطاطس أسعار الباذنجان سعر كيلو الجزر فلفل رومي سعر كيلو الطماطم أسعار كيلو البصل سعر كيلو البامية الخضراء سعر كيلو القلقاس سعر كيلو الثوم أسعار الفلفل الخضراوات بسوق العبور للجملة

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