إصابة عامل بطلق نارى فى البطن أثناء عبثه بسلاحه فى سوهاج

استقبل مستشفى سوهاج الجامعي، عاملًا مصابًا بطلق ناري في البطن، ناحية مركز المراغة شمال المحافظة.

تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مدير أمن سوهاج، إخطارًا من المستشفى الجامعي، بوصول "أحمد. م. خ" 32 عامًا، عامل، ويقيم دائرة مركز المراغة، مصابًا بطلق ناري بالبطن فتحة دخول.

بسؤاله أفاد بأنه أثناء تواجده بالمنزل وحال عبثه بسلاح ناري كان بحوزته، خرجت منه طلقة بطريق الخطأ مما نتجت عنه إصابته، ولم يتهم أحدًا بالتسبب في الواقعة.

تمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط السلاح المستخدم وهو عبارة عن فرد روسي محلي الصنع، وكذلك طلقة واحدة من ذات العيار.

تم التحفظ على السلاح المستخدم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الواقعة.