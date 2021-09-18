تجديد حبس عاطلين لحيازتهما مخدر الحشيش بحدائق القبة

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح حدائق القبة، اليوم السبت، تجديد حبس عاطلين اثنين، لحيازتهما كمية من مخدر الحشيش، لمدة 15 يومًا علي ذمة التحقيق.

حدائق القبة

وألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة القبض على عاطلين بحوزتهما كمية من الحشيش المخدر قبل ترويجها على عملائهما بمنطقة حدائق القبة.

ترويج الحشيش بحدائق القبة

وتلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارًا يفيد بتمكن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط شخصين "لهما معلومات جنائية" مقيمان بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء، وترددهما بدائرة قسم شرطة حدائق القبة يستقلان سيارة "ملك وقيادة الأول" وبحوزتهما كمية من مخدر الحشيش- مبلغ مالي- هاتفي محمول.

بمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالي من متحصلات تجارتهما غير المشروعة، والهاتف المحمول لتسهيل الإتصال بعملائهما والسيارة لتسهيل تحركاتهما، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.