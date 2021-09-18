الحكم على «كائن الهوهوز» بتهمة نشر الفسق في الإسكندرية اليوم

تنظر محكمة جنح الاقتصادية غرب الإسكندرية، اليوم السبت، جلسة النطق بالحكم في قضية فتاة تيك توك المعروفة إعلاميا بـ "كائن الهوهوز"، وصديقها المصور، والي تم تأجيلها، بعد اتهامهما بنشر الفسق والفجور وخدش الحياء العام، وسوء في استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.

كان قد قرر المستشار عمر سليم، رئيس نيابة غرب الكلية بالإسكندرية، حبس كل من فتاه التيك توك المعروفة بـ "كائن الهوهوز" وصديقها 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامهما بالتحريض على الفسق والإخلال بالآدب الاجتماعى وسوء استخدام وسائل الاتصال والانترنت وبث فيديوهات خادشة للحياء بهدف التربح منها، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، كما قررت النيابة التحفظ على هواتف المتهمين المحمولة وإرسالها الى الأدلة الجنائية وكذا التحفظ على "فيزا" البنك الخاصة بالمتهمة الأولى لفحصها.

وكان تلقى اللواء محمود أبوعمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا يفيد بتمكن الأجهزة الأمنية بالإسكندرية، من القبض على فتاة التيك توك المعروفة بـ"كائن الهوهوز"، وصديقها أثناء اختبائهما غرب المدينة، على خلفية البلاغات المقدمة ضدهما بنشر فيديوهات خادشة للحياء.

واستمعت النيابة الى أقوال المتهمة الأولى وتم بمواجهتها بمقاطع الفيديو المرفقة بالمحضر ولم تنكرها واعترفت بقيامها بتصوير المقاطع بواسطة صديقها وبثها على حسابها الشخصى المعروف باسم "كائن الهوهوز" على موقع "تيك توك" وذلك بهدف التربح منه وكسب أموال طائلة، كما نفت التهم المنسوبة إليها من التحريض على الفسق أو الإخلال بقيم المجتمع.

كما استمعت النيابة العامة إلى أقوال صديقها الذي يصغرها بـ 10 سنوات، حيث قرر إنه كان يقوم بتصويرها بهدف بث مقاطع الفيديو واقتسام الأرباح المادية فيما بينهما.

وأدلى ضابط مباحث الآداب المكلف بالقبض عليهما بشهادته أمام النيابة وقدم حرز القضية الذي يحتوي على مقاطع الفيديو المسجلة بمعرفة المتهمين، وهما هاتفين محمولين خاصين بالمتهمة الأولى وهاتف يخص المتهم الثانى يحتوي على الفيديوهات المخلة بالآداب المنشورة.

كان المحامي أشرف فرحات، تقدم ببلاغ إلى النائب العام المستشار حمادة الصاوي، ضد فتاة كائن الهوهوز وزوجها لنشرهم مقاطع فيديو منافية للآداب العامة.

وأضاف المحامي في بلاغه الذي حمل رقم 85101 عرائض المكتب الفني للنائب، أن الفتاة وصديقها قاما بتصوير فيديوهات في أوضاع مخلة وبها ألفاظ وإيحاءات جنسية.

وأكد البلاغ العام أنهما لم يكتفيا بذلك بل حللا ما حرمه المولى - عز وجل - في فيديوهاتهما ونالا من أهل الصعيد في إهانة واضحة لهم.

وتبين من التحريات أن المتهمة تحمل اسم "ياسمين" أم لطفلين، ومُطلقة منذ شهر تقريبًا، وأضافت المعلومات أن من يظهر معها في الفيديوهات ليس زوجها بل شخص آخر ادعى ذلك لمشاركتها في تحقيق أرباح قناتها على "تيك توك".