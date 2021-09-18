السبت 18 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

حفيدة أم كلثوم سناء نبيل تغنى لأول مرة فى مصر بمسرح الزمالك (صور)

حفل حفيدة أم كلثوم
حفل حفيدة أم كلثوم سناء نبيل

شهد مسرح الزمالك ليلة غنائية من أيام الزمن الجميل على طريقة كوكب الشرق،  عبر احتضانه أولى حفلات حفيدة أم كلثوم سناء نبيل في مصر.

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حفل حفيدة أم كلثوم سناء نبيل

"هذه ليلتي"، الاسم الذي اختارته سناء ليحمل عنوان أولى ليالي حفيدة أم كلثوم في المسرح الذي شهد آخر حفلاتها الغنائية فيما مضى،  وأمتعت خلاله حفيدة كوكب الشرق الحضور برحلة أوركسترالية لملكوت الكلثوميات،  عبر تقديمها روائع "برضاك" و"افرح يا قلبي" و"بعيد عنك"، بجانب أغنية "هو صحيح الهوا غلاب".

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حفل حفيدة أم كلثوم سناء نبيل

وأتت هذه الإطلالة الكلاسيكية في مستهل مبادرة إحياء تراث الزمن الجميل، التي تهدف لإعادة إحياء روائع أشهر أيقونات الفن المصري بشكل حفلات غنائية أوركسترالية،  بداية من حفيدة أم كلثوم،  وذلك بقيادة المايسترو مصطفى فهمي، كما يأتي الحدث بالتعاون بين مسرح الزمالك بقيادة الفنان طارق صبري، وأوركسترا "لي كورد كروازيه" الفرنسية و برعاية "صوت القاهرة" و "رفليكت".

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حفل حفيدة أم كلثوم سناء نبيل

و أعربت سناء نبيل عن فخرها لاعتلاء المسرح الذي غنت عليه جدتها، موضحة أنها شعرت بالسعادة والرهبة في نفس الوقت نظرا لما يمثله الحدث من مسئولية لحمل شعلة ميراث جدتها أم كلثوم، عبر تقديم حفل غنائي أوركسترالي، وكشفت أن حفل الزمالك سيكون بداية انطلاقتها الفنية الرسمية عبر جولة حفلات غنائية في أنحاء العالم العربي وأوروبا.

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حفل حفيدة أم كلثوم سناء نبيل

 من جانبه قال طارق صبري،  مدير مسرح الزمالك، إن حفل حفيدة أم كلثوم يأتي تناسقا مع الرؤية الفنية لمسرح الزمالك الذي يهدف لتقديم كافة الأذواق الموسيقية والألوان الغنائية لجميع الفئات الجماهيرية، بين الراب والروك والطرب وحتى الحفلات الكلاسيكية، مؤكدا أن هذا الحفل سيكون بداية للعديد من سهرات الزمن الجميل خلال الفترة المقبلة،  تماشيا مع سعي المسرح للارتقاء بالذوق العام.

حفل حفيدة أم كلثوم سناء نبيل
حفل حفيدة أم كلثوم سناء نبيل
حفل حفيدة أم كلثوم سناء نبيل
حفل حفيدة أم كلثوم سناء نبيل
حفل حفيدة أم كلثوم سناء نبيل
حفل حفيدة أم كلثوم سناء نبيل
حفل حفيدة أم كلثوم سناء نبيل
حفل حفيدة أم كلثوم سناء نبيل
حفل حفيدة أم كلثوم سناء نبيل
حفل حفيدة أم كلثوم سناء نبيل
حفل حفيدة أم كلثوم سناء نبيل
حفل حفيدة أم كلثوم سناء نبيل
حفل حفيدة أم كلثوم سناء نبيل
حفل حفيدة أم كلثوم سناء نبيل
حفل حفيدة أم كلثوم سناء نبيل
حفل حفيدة أم كلثوم سناء نبيل
حفل حفيدة أم كلثوم سناء نبيل
حفل حفيدة أم كلثوم سناء نبيل
حفل حفيدة أم كلثوم سناء نبيل
حفل حفيدة أم كلثوم سناء نبيل
حفيدة ام كلثوم كوكب الشرق سناء نبيل صوت القاهرة الفنان طارق صبري مسرح الزمالك

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