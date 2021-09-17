«الداخلية» تكشف حقيقة البلطجة أمام قاعة أفراح فى البحيرة

كشفت الأجهزة الأمنية عن ملابسات مقطع فيديو تداوله رواد موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" يظهر خلاله حدوث مشادة بين بعض الأشخاص أمام قاعة أفراح بدائرة قسم شرطة دمنهور في البحيرة، معلق عليه استغاثة أصحاب المحال التجارية المجاورة للقاعة وتضررهم بسبب أعمال الشغب والبلطجة.

وبالفحص تبين عدم صحة الواقعة، وأن ما ظهر بمقطع الفيديو ما هى إلا مشادة كلامية بين طرفى "عرس" كان قد أقُيم سابقًا بالقاعة المشار إليها وعدم حدوث أى أعمال شغب أو بلطجة أو استخدام ألعاب نارية أو تلفيات بالمحال التجارية.

وباستدعاء المدير المسئول عن القاعة أيد ما جاء بالفحص، وقرر بالتزامهم بقرار مجلس الوزراء بشأن تطبيق الإجراءات الاحترازية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.