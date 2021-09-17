«كمل جميلك بأوروبا»: مصر لها دور كبير وفعّال فى المنطقة بفضل القيادة السياسية

أكدت الجاليات المصرية في أوروبا، أن مصر لها دور كبير وفعّال في المنطقة بفضل القيادة السياسية الحكيمة في كل القضايا وخاصة الإقليمية وما يتعلق بالأمن الإقليمي والتعاون في المنطقة سواء في الشرق الأوسط أو إفريقيا أو أوروبا وجميع دول العالم.

وقال إسلام السويسي، منسق حملة "كمل جميلك فى أوروبا"، العضو البارز فى الجاليات المصرية بإيطاليا، إن مصر تسعى لعودة ليبيا لاستقرارها الذي كان في سابق عهدها، والتمسك بإجراء الانتخابات بموعدها، مشيدًا بدعمها لإرادة الشعب الليبي في التوصل للحلول السياسية والحفاظ على وحدة الأراضى الليبية، لافتًا إلى أنها تمد يدها للعديد من الدول بالمنطقة لعودتها وعودة قوتها بالمنطقة بالكامل.

ونوه السويسي، بأن مصر الدولة الوحيدة في العالم، التي لها اتصال مع كل الأطراف الفاعلة في ليبيا، مشددًا على أن مصر في عهد الرئيس السيسي أصبحت ملجأ ومأوي لكل العرب.

وتابع السويسي، أن الرئيس السيسى أعاد للدولة المصرية دورها المحوري والاستراتيجي بمنطقة الشرق الأوسط وفي العالم الذي أصبح كله ينظر للدولة المصرية برؤية مختلفة عن العصور السابقة، وأصبحت الدولة المصرية هي رمانة الميزان في المنطقة، فجميع الملفات والقضايا في المنطقة نجد لمصر دورًا بارزًا بشأن الأوضاع، وهذا الدور كان مفقودًا في الماضي.

وأوضح السويسي، أن الرئيس السيسي حريص على مد جسور الثقة بين مختلف الشعوب العربية، واستعادة القومية العربية دورها المحوري في المنطقة، مشيرًا إلى أنه خلال السنوات الأخيرة هناك العديد من التحديات التي تواجه المنطقة، الأمر الذي يستوجب تضافر الجهود لمواجهة هذه المؤامرات، وذلك في العديد من المجالات، سواء الاقتصادية والاستثمار والتجارة، ما يسهم في تعميق العلاقات بين مختلف الشعوب العربية.