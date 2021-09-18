«كمل جميلك ياريس».. مغردون يتفاعلون مع إنجازات الرئيس عبدالفتاح السيسى

تصدر هاشتاج "كمل جميلك ياريس" موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وذللك بعد قرار تكليف أعضاء اللجنة الوزارية العليا بدراسة الاستفادة من المواطنين الحاصلين على درجتي الماجستير أو الدكتوراه، والذين يمارسون أعمالًا لا تتناسب مع مؤهلاتهم، فى مؤسسات الدولة والجامعات الجديدة أو الحكومية التي تعاني نقصًا في مجالات كثيرة، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وأكد المغردون وحملة الماجستير والدكتوراه، أن رئيس الدولة المصرية عبد الفتاح السيسي يقوم بوضع مصر على الطريق الصحيح بين الدول المتقدمة، خاصة في ظل الإنجازات التي تقوم بها مصر في عهد الرئيس.

وتستعرض "الدستو" كيف تفاعل المغردون مع هاشتاج كمل جميلك ياريس:

وعلق ربيع الكرباوي، أحد رواد التواصل الاجتماعي على صفحته الشخصية على "تويتر" قائلا: "كل الشكر للسادة الدكاترة على استمرارهم رغم كل الظروف.. ‏طريق الصبر نهايته جبر مهما طال".

بينما عبر محمد إبراهيم، أحد رواد التواصل الاجتماعي على صفحته الشخصية على "تويتر" قائلا: "إدعم ماجستير مصر والماجستير في انتظار القرار يا ريس".

بينما قال حمزة، أحد رواد التواصل الاجتماعي على صفحته الشخصية على "تويتر" قائلا: "‏ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير".

وعلق علي معبد، أحد رواد التواصل الاجتماعي على صفحته الشخصية على "تويتر" قائلا: "‏اللهم سخر لنا من يقضى حوائجنا وياحي ياقيوم برحمتك استغيث اصلح لى شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين".

وكلف قرار رئيس الوزراء رقم 1974 لسنة 2021، أعضاء اللجنة الوزارية العليا بدراسة الاستفادة من المواطنين الحاصلين على درجتى الماجستير أو الدكتوراه، والذين يمارسون أعمالًا لا تتناسب مع مؤهلاتهم، فى مؤسسات الدولة والجامعات الجديدة أو الحكومية التى تعانى نقصًا فى مجالات كثيرة، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، كما منح اللجنة الحق فى أن تستعين بمن تراه من ذوى الخبرة والمتخصصين لمعاونتها فى المهام المسندة إليها.

كما ألزم القرار اللجنة الوزارية العليا بإعداد تقرير بنتائج أعمالها وتوصياتها وآليات تنفيذها خلال شهرين من تاريخه، على أن تعرض تقريرها على رئيس مجلس الوزراء تمهيدًا لاتخاذ ما يلزم بشأنه.

فى سياق متصل، وجهت وزارة التعليم العالى قبل أسابيع رؤساء الجامعات الحكومية والخاصة بحصر شامل لبيانات الحاصلين على درجات علمية (ماجستير ودكتوراه) خلال العشر سنوات الماضية، وذلك فى إطار حرص الدولة على إنشاء قاعدة بيانات تضم الشباب الحاصلين على درجات علمية (دراسات عليا)، لبحث كيفية الاستفادة منهم فى مختلف مواقع العمل مستقبلًا.

وتشمل أعمال الحصر لحملة الماجستير والدكتوراه كافة البيانات المتعلقة بالاسم، الكلية، التخصص، التقدير العام، سنة التخرج، الرقم القومى، الهاتف، البريد الإلكترونى، أية بيانات أخرى، مع التأكيد على اعتبار الموضوع شديد الأهمية والعجلة.



يشار إلى أن آخر دفعة من حملة الماجستير والدكتوراه تم تعيينها هي دفعة 2014 والمعتمدة شهاداتهم في عام 2015، بناءً على موافقة مجلس الوزراء، ومنذ هذا التاريخ لم تصدر أي قرارات تخص الاستفادة من الدفعات التالية على هذه الدفعة.