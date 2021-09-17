الجمعة 17 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

الدين لله

«رسائل من الأزهري» لكل أب وزوجة تجاه أولادهم (فيديو)

د. أسامة الأزهري
د. أسامة الأزهري

قدم الدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية وأحد علماء الأزهر الشريف، عددًا من النصائح الاجتماعية لكل أب ومسؤول وزوجة تجاه أولادها وتنشئتهم نشأة سوية في سلوكهم وأفهامهم وعقولهم.

وتحدث الدكتور أسامة الأزهري خلال برنامجه حامل المسك على الراديو 9090 عن أهمية مؤاخاة الطفل وصداقته تحت عنوان المثل الشعبي «إن كبر ابنك خاويه»، موضحًا: «وضعنا لمحور حلقة اليوم مثل "إن كبر ابنك خاويه" بمعنى كلما كبر أعقد بينه وبينك المؤاخاة ولاتكون كل العلاقة "زعيق" وعلاقة جافة حتى لا تتحول الحياة إلى جحيم لايطاق»، مشيرًا إلى واقعة انتحار ميار أمس وأن سبب ذلك الكابة.

ونوه الأزهري بأن أعظم المشكلات هي اضطراب العلاقة بين الأب والأبناء وبين الزوج والزوجة، مضيفًا: «وصلت الحالة للزوج والزوجة إلى أن أصبحت العلاقة بينهما جافة، أشبه بالطلاق العاطفي».

وأكد الأزهري أن القضية لها جذور وأبعاد، موضحًا أن اضطراب علاقة الإنسان بزوجته ينعكس على نفسية الأولاد وانشغال الأب في همومه وأعماله وأن يلقى الطفل للسوشيال والمربية والجيران أمر شديد التأثير بالسوء على نفسية الطفل، مطالبًا إعادة بناء جسور الصداقة بين الأب وابنه وأن يعايش همومه ومشكلاته.

وتابع: «أظهر اهتماما ولا تظل ليل نهار غارق في مشاكلك وقدم لمن حولك أدنى قدر من الطاقة النفسية،  منوهًا بأن أول قاعدة لبناء الصداقة بابنك أن تظهر اهتمامك بأولادك  مضيفا: «هتقول مرهق تعبان ومديون أركن ديونك وخلي ساعة للأولاد، ولين عليهم جفاف الحياة».

ويبحر الدكتور أسامة الأزهري تحت عنوان حامل المسك ويقدم للمستمعين كل ما هو جميل وطيب ومعطر من الوحي الشريف،ويبحث أيضًا من خلال برنامجه عن جذور الجمال وينابيعه في الهدي النبوي الشريف حيث جعل الله أصل الجمال ونبعه في الوحي الشريف وخطابه ، وجعله الله نورا يتدفق في قلوب العباد وبصائرهم فيثمروا في سلوكهم، و أفهامهم وعقولهم وحركة حياتهم أجمل الأثر.

برنامج حامل المسك، يذاع الجمعة من كل أسبوع على الهواء مباشرة على الراديو 9090 في تمام الساعة الثانية ظهرا.

 

القضاء الانفلات الاجتماعي رسائل الازهري لكل وزوجه

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