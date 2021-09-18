رحلات النجوم والمشاهير مع الأنظمة الغذائية

يعتبر حلم الرشاقة من الأحلام التي تراود الكثير من الناس من أجل تحقيق الوصول إلى الوزن المثالي، كما انها من أساسيات الكثير من النجوم والمشاهير حول العالم حيث تتطلب هذه المهنة الشاقة الحفاظ على صورة الجسم بشكل كبير.

وفي السطور التالية يرصد موقع "الدستور" رحلات النجوم والمشاهير مع “الدايت” والأساليب والأنظمة الغذائية التي اتبعوها وفقا لما صرحوا به في وسائل الاعلام المختلفة او على صفحاتهم الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي.

ندى رحمي:

تفاجئ الجمهور والمتابعين للفنانة الشابة والمذيعة بقناة “اون تى في ” ندى رحمي بصورتها بعد 3 اشهر من غيابها عن الاضواء وقد فقدت من وزنها 100 كيلو، وظهرت في شكل مختلف تمامًا عما ظهرت عليه للجمهور من زيادة وزن خلال الفترة الماضية.

صرحت ندي في برنامج شريف عامر على قناة mbc مصر خضعت ندى لنظام غذائي صارم بدأته منذ فترة وأدى إلى خسارتها لوزنها الذي كان يعد من أبرز سماتها وأدواتها في الكوميديا، ثم خضعت لعملية تكميم معدة مما ساعدها على انقاص وزنها بشكل اسرع.

ندى رحمي:

ندى رحمي:

هنادي مهنا:

أطلت الفنانة هنادي مهنا، على جمهورها من خلال حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، بإطلالة بدت فيها أكثر نحافة وسط دهشة واستغراب متابعيها الذين تساءلوا عن السر، وبرغم هذا نفى والدها الموسيقار هاني مهنا ان تكون ابنته أصيبت بمرض خطير، أو أنها قامت بإجراء عملية تكميم معدة وإنما قامت بعمل رجيم قاسي تفقدها الكثير من وزنها.

وفي لقاء تلفزيوني على قناة “dmc” صرحت أنها اتبعت العديد من الأنظمة الغذائية منها الرجيم الكوري الذي يعتمد تناول الشاي الأخضر والماء الدافي على الريق وفي الغداء 3 شرائح من اللحم أو الدجاج المشوي وفي العشاء طبق سلطة خضراء أو 2 بيضة مسلوقة مع ربع رغيف سن أو ثمرتين فاكهة.

هنادي مهنا:

هنادي مهنا:

أيتن عامر:

أطلت الفنانة أيتن عامر بإطلالة أكثر رشاقة على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الانستجرام وقد خسرت الكثير من وزنها الزائد بعد الولادة، ونصحت متابعيها باتباع حمية غذائية متوازنة بتناول الكثير من الخضراوات والبروتين وقليل من النشويات والابتعاد عن السكريات.

أيتن عامر:

أيتن عامر:

ليلى علوي:

خسرت الفنانة ليلى علوي الكثير من وزنها وبدت بشكل اصغر بعد اتباعها العديد من اساليب الرجيم لتصبح أيقونة الرشاقة والجمال، ونصحت الجميع خلال برنامج تلفزيوني على قناة dmc بتناول الشيكولاتة مرة واحدة في الأسبوع ، فهي معروف عنها أنها كانت من مدمنات الشيكولاتة، وكانت تكسب الكثير من الوزن بسبب ذلك لكنها توصلت مؤخرا أن مكعب واحد يمكن أن يكون مقبول.

ليلى علوي:

ليلى علوي:

اديل:

تفاجئ الكثير من جمهور الفنانة البريطانية العالمية اديل بانها خسرت الكثير من وزنها بعد انفصالها عن زوجها بعد اتباعها حمية غذائية ورجيم “سيرتفود” كما صرحت لديلي ميل، وذلك الرجيم يعتمد على تناول مأكولات غنية بمادة السيرتوين وهي مجموعة من 7 أنواع من البروتينات موجودة في الجسم، تحفز عملية الأيض، والتخفيف من الالتهابات ويعتمد على تنازل القهوة والشاي الأخضر فقط وتناول اى انواع خضروات وتناول البروتين مرة واحدة في الاسبوع.

اديل: