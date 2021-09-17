إصابة ربة منزل فى مشاجرة بسبب خلافات الميراث بسوهاج

استقبل مستشفى سوهاج الجامعي ربة منزل مصابة بجروح قطعية مختلفة، إثر تعدي أحد الأشخاص عليها بالضرب بدائرة مركز طهطا شمال المحافظة.

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مستشفى طهطا العام، بوصول المدعوة "دولت. م. م" 34 عامًا، ربة منزل، وتقيم بناحية شطورة دائرة المركز، مصابة بجرح قطعي بالجبهة والبطن، وتم تحويلها لـ مستشفى سوهاج الجامعي، ادعاء تعدٍ من آخرين.

بالانتقال والفحص وسؤالها، اتهمت المدعو "محمود. ج. ط" 36 عامًا، عامل، ويقيم بذات الناحية، نجل شقيق زوجها، بالتعدي عليها بالضرب وإحداث إصابتها، باستخدام سلاح أبيض، بسبب خلافات على الميراث.

تم ضبط المتهم والأداة المستخدمة، عبارة عن سكين، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، لذات السبب، وتم التحفظ على المتهم والسلاح، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الواقعة.