الجمعة 17 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إصابة ربة منزل فى مشاجرة بسبب خلافات الميراث بسوهاج

طعن
طعن

استقبل مستشفى سوهاج الجامعي ربة منزل مصابة بجروح قطعية مختلفة، إثر تعدي أحد الأشخاص عليها بالضرب بدائرة مركز طهطا شمال المحافظة.

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مستشفى طهطا العام، بوصول المدعوة "دولت. م. م" 34 عامًا، ربة منزل، وتقيم بناحية شطورة دائرة المركز، مصابة بجرح قطعي بالجبهة والبطن، وتم تحويلها لـ مستشفى سوهاج الجامعي، ادعاء تعدٍ من آخرين.

بالانتقال والفحص وسؤالها، اتهمت المدعو "محمود. ج. ط" 36 عامًا، عامل، ويقيم بذات الناحية، نجل شقيق زوجها، بالتعدي عليها بالضرب وإحداث إصابتها، باستخدام سلاح أبيض، بسبب خلافات على الميراث.

تم ضبط المتهم والأداة المستخدمة، عبارة عن سكين، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، لذات السبب، وتم التحفظ على المتهم والسلاح، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الواقعة.

ضرب ضبط فحص تحقيق سوهاج

رئيس التحرير

وائل لطفي

لا للتنوير التايوانى!

الأكثر قراءة

تفاصيل الصفقة التبادلية بين الزمالك وبيراميدز

غلق كوبرى «ترسا الجديد» بالجيزة 5 أيام

تفاصيل الحالة الصحية لكريم فهمى بعد إصابته بجلطتين فى الرئة

الرئيس التونسي يصدر تعليمات جديدة بشأن المنع من السفر

لينك تسجيل تنسيق المرحلة الثالثة 2021 على بوابة الحكومة المصرية

إصابة ربة منزل فى مشاجرة بسبب خلافات الميراث بسوهاج

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

غباء الذكاء.. مقياس الـIQ يشوش الحقائق!

محمد عبدالعزيز

بيانات النائب العام.. عدالة وبلاغة وحماية مجتمعية

د.كريمة الحفناوى

مبادرة الثقافة بأسيوط واستطلاعات الرأى

مؤمن المحمدي

عزالدين يعقوب

عبد الرحيم طايع

رحيل الجوهرة إيمان خيرى شلبى

ماجدة الجندى

يرون أن أعمال محفوظ مش فى «التريند»!

محمد القصبي

وماذا لو كانت مؤامرة إخوانية يا وزير التعليم؟!

د. محمد عفيفي

كرة القدم.. السياسة والوطنية «2-3»

صور

مؤتمر الإعلان عن الجهاز الفنى للمنتخب

حافلات تسجيل المواطنين للقاح كورونا

عزاء «شهبندر التجار» محمود العربي في مصنعه بقليوب

محطة تل أبيب

المزيد

«نواة المقاومة في الضفة».. كيف يتعامل الجيش الإسرائيلي مع مخيم جنين؟

الاحتلال الإسرائيلى يقمع مسيرة مناهضة للاستيطان جنوب الخليل

إصابة فلسطيني إثر طعنه من قبل مستوطن في القدس المحتلة