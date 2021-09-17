الجمعة 17 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

غلق كوبرى «ترسا الجديد» بالجيزة 5 أيام

غلق كوبري
غلق كوبري

أعلنت محافظة الجيزة عن البدء في أعمال تركيب الفواصل العرضية لكوبرى "ترسا" الجديد في الاتجاهين، والذي يربط الحركة المرورية بين طريق المنصورية وشارع أنور السادات "ترسا سابقًا"، ما يستلزم غلقا كليا لكوبرى ترسا الجديد في الاتجاهين لمدة ٥ أيام ابتداء مـن الساعة 12 صـبـاح اليـوم الجمعـة حتى الثلاثاء المقبل.

التحويلات المرورية بعد غلق كوبري ترسا الجديد

وأوضحت المحافظة، أن الإدارة العامة لمرور الجيزة قامت بإجراء التحويلة المرورية الآتية: 
- حركة المركبات القادمة من طريق المنصورية وترغب بالسير باتجاه محور أنور السادات "ترسا سابقًا" تسلك الطريق السطحي للكوبرى مرورًا بشارع ترعة السيسي وشارع اللبيني وطريق المريوطية ثم استكمال السير الى محور أنور السادات.

- حركة المركبات القادمة من محور أنور السادات "ترسا سابقًا" وترغب بالسير اتجاه طريـق المنصورية تسلك الطريق السطحي للكوبرى مـرورًا بطريـق المريوطيـة وشارع اللبيني وشارع ترعة السيسي ثم استكمال السير إلى طريق المنصورية.

ووجه اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، رؤساء أحياء الهرم والطالبية بالمتابعة الميدانية والتنسيق مع الجهات المعنية المنفذة وإزالة أي معوقات.

  وقامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة بوضع العلامات الإرشادية والتحذيرية بنطاق الأعمال بالكامل كما قامت بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركة المرورية بمحيط منطقة الغلق.

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وائل لطفي

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