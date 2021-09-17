روسيا: رصد هجمات على نظام التصويت الإلكترونى بانتخاب مجلس النواب

أعلن أليكسي فينيديكتوف، نائب رئيس الغرفة الاجتماعية في موسكو ورئيس مركز مراقبة الانتخابات، رصد هجمات إلكترونية يجري تنفيذها تستهدف نظام التصويت الإلكتروني عن بُعد في روسيا.

وقال فينيديكتوف- وفقًا لوكالة أنباء "إنترفاكس" الروسية اليوم الجمعة: "إنه تم رصد هجمات إلكترونية على نظام التصويت الإلكتروني من جانب الولايات المتحدة وأوكرانيا وألمانيا، مع انطلاق عمليات التصويت في موسكو لانتخاب مجلس النواب الروسي (الدوما)".

وأضاف: "إن الهجمات، التي تم رصدها، لم تؤثر على نظام التصويت عن بُعد في الانتخابات البرلمانية الروسية الحالية، وإن العمل مستمر بشكل طبيعي"، مشيرًا إلى أن هذه الهجمات الإلكترونية تسببت في انتظار الناخبين لفترة أطول بأكثر من 5 دقائق.

يُذكر أن عمليات التصويت في انتخابات الدوما (مجلس النواب في البرلمان الروسي) انطلقت، اليوم الجمعة، في مختلف أنحاء البلاد.

وقد أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن انتخابات مجلس الدوما المقررة في روسيا هذا الأسبوع أهم حدث في حياة المجتمع الروسي، داعيا المواطنين للتصويت فيها.

وقال بوتين، في كلمة نُشر نصها على موقع الكرملين، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم" الفضائية، اليوم الخميس: "إن انتخاب مجلس الدوما الجديد هي أهم حدث في حياة مجتمعنا وبلادنا".. مضيفا: "إن هناك حاجة إلى برلمان قوي يحظى باحترام المواطنين ويعمل على تحقيق مصالح روسيا وشعبنا وخدمة الناس، ويكون أعضاؤه محل ثقة ومن محبي الوطن الروسي، المستعدين لضمان المصالح الوطنية في كافة المجالات".

وأشار الرئيس الروسي إلى أن الكثير سيعتمد على فاعلية التعامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، مؤكدا أن الدستور الروسي المُعدل منح لمجلس الدوما صلاحيات مهمة في إقرار المرشحين لمنصب رئيس الحكومة ونوابه والوزراء.

وتابع: "إن المعنى الأسمى للانتخابات هو قبل كل شيء التعبير عن إرادة الشعب المصدر الرئيسي للسلطة، وتحقيق الحق الدستوري للمواطنين في تحديد اتجاهات تطور البلاد اللاحق، والتي نريد جميعنا أن نراها ذات سيادة ومزدهرة"، مشيرا إلى أن تحقيق خطط الدولة يعتمد إلى حد كبير على العمل المهني لمجلس الدوما.