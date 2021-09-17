الجمعة 17 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الزراعة»: موسم المانجو 2021 هو الأصعب

المانجو
المانجو

قالت الإدارة المركزية لبحوث البساتين والحاصلات الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الاراضي، إن موسم المانجو 2021 هو الأصعب من حيث ضعف كميات الإنتاج وجودة الثمار، والسبب الوحيد في ذلك هي  الاضطرابات المناخية في مراحل التزهير والعقد، وهذا يقع تحت مسمى "الإجهاد"، ولكن هذا التأثير يحدث للأشجار التي تعاني من المشاكل الفنية في المعاملات المختلفة. 

وجاء في تقرير لوزارة الزراعة، أنه يوجد عوامل مهمة كسبب رئيسي في وصول الأشجار إلي حالة عدم الإنتاج المثالي إذا لم تنفذ بطريقة صحيحة ومناسبة مع أشجار المانجو، وهي: 

1- عدم ضبط المقننات المائية. 

2- سؤء التعامل في إدارة التغذية.

3- سوء التعامل مع برامج المكافحة.

5- سوء اختيار الأصناف والأصول.

6 سوء التعامل في المعاملات الفنية. 

وأضاف تقرير لإدارة البساتين، أن هذه أهم الأسباب التى لها تأثير في كميات الإنتاج والصحة العامة للأشجار، وأن السيطرة على هذه الأسباب الستة، يضمن عدم التأثر بأي اضطرابات مناخية  في أي مرحلة من المراحل وسيكون التأثير ضعيف. 

الزراعة موسم المانجو الاصعب هذا العام حيث الانتاج وجودة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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«الزراعة»: موسم المانجو 2021 هو الأصعب

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