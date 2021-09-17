ميركل تعتزم تكريم جنود شاركوا فى الجسر الجوى فى كابول

تعتزم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل تكريم جنود لمشاركتهم في الجسر الجوي العسكري؛ لإجلاء الألمان والمعوزين للحماية من كابول الأسبوع المقبل.



وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن زايبرت، اليوم الجمعة، في برلين إن ميركل ستشارك في تكريم للعائدين من عملية الإجلاء العسكري في مدينة زيدورف بولاية سكسونيا السفلى الأربعاء المقبل.

وأضاف المتحدث: "في هذه الفعالية ستتاح لميركل أيضا فرصة التحدث إلى الجنود الذين تم نشرهم في كابول وكذلك في طشقند، وسيُمنح بعض الجنود ميدالية للتكريم نيابة عن جميع المشاركين في العملية".



وذكر المتحدث أنه ستقام خلال الفعالية مراسم لأداء اليمين لعدد من المجندين الجدد ومن المتوقع أيضا مشاركة مفوضة الجيش الألماني للشؤون البرلمانية، إيفا هوجل، وساسة معنيين بشئون الدفاع في البرلمان الألماني.

وفي سياق آخر، قال وزير الخارجية الألمانى، هايكو ماس، إن الوضع الإنساني في أفغانستان سيكون محور محادثاتى الاثنين في جنيف.

ويشارك ماس في اجتماع المانحين رفيع المستوى الذي دعا إليه أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، في جنيف.

وأضاف ماس، في تصريحات صحفية: "لقد هُزت البلاد بشدة على مدى عقود من الصراع والجفاف، وأدى القتال والاضطرابات الأخيرة إلى تدهور وضع الناس بطريقة مأساوية، وأن ما يقرب من نصف الأفغان يعتمدون بالفعل على المساعدات الإنسانية، وينذر الشتاء القادم بتفاقم الوضع، يضاف إلى ذلك ارتفاع عدد النازحين داخليًا، باختصار الحاجة كبيرة، والضغط للعمل أكبر".

وتابع: أن "اجتماع المانحين يأتي في الوقت المناسب تمامًا، وأن الأمر متروك لنا كمجتمع دولي لتحمل المسئولية عن الشعب في أفغانستان الآن وتقديم المساعدة الإنسانية حيث تشتد الحاجة إليها، وهذا يفترض مسبقًا وصولاً مناسبًا للمنظمات الإنسانية في أفغانستان، فضلاً عن حقيقة أن موظفي منظمات الإغاثة ليسوا مضطرين للخوف من الترهيب والتعسف والقيود التي تمارسها حركة طالبان في عملهم".