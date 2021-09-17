الجمعة 17 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

اليوم.. «معًا نطمئن» لتطعيم المواطنين متوفرة في القليوبية والفيوم والدقهلية

معًا نطمئن
معًا نطمئن

قالت وزارة الصحة والسكان، إن حملة "معًا نطمئن.. سجل الآن" للتشجيع على التسجيل وتلقي لقاح كورونا، متواجدة في محافظات القليوبية، والفيوم، والدقهلية.

وأوضحت الوزارة في منشور لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنه من الضروري التسجيل للحصول على لقاح كورونا للوقاية من الاعراض الجانبية للاصابة بفيروس كورونا عبر الموقع الالكتروني المخصص لذلك وهوwww.egcovac.mohp.gov.eg

وكان قد أعلن الدكتور خالد مجاهد مساعد وزيرة الصحة والسكان للتوعية والتواصل المجتمعي والمتحدث الرسمي للوزارة، تسجيل 7500 مواطنًا على الموقع الإلكتروني لتلقي اللقاح من خلال حملة "معًا نطمئن.. سجل الآن"، منذ انطلاقها أمس حتى الآن؛ للتشجيع على التسجيل وسرعة تلقي اللقاح في اليوم نفسه، في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتوسع في حملة تطعيم المواطنين بلقاحات كورونا.

وقال مجاهد في تصريحات له إن الحملة تواصل عملها لليوم الثاني على التوالي بمحافظات “القاهرة، الجيزة، الإسكندرية”، مؤكدًا أن الحملة تشهد إقبالاً كبيرًا من المواطنين لتلقي اللقاح، موضحًا أن الحملة ستستمر لمدة 10 أيام تجوب خلالها جميع محافظات الجمهورية من الساعة العاشرة صباحًا وحتى العاشرة مساءً.

ولفت "مجاهد" إلى تخصيص 3 أتوبيسات مكشوفة و6 مجهزة تجوب المحافظات الثلاث، وتضم 30 فريقًا من التواصل المجتمعي بوزارة الصحة، تم تدريبهم على أعلى مستوى ويرتدون زيًا موحدًا، ومزودين بأجهزة "تابلت" لتسجيل بيانات المواطنين على الموقع الإلكتروني لتلقي اللقاح، والرد على جميع استفساراتهم وتساؤلاتهم حول اللقاحات، مؤكدًا أن المواطنين الذين سجلوا على الموقع سابقًا ولم تصلهم رسالة نصية يمكنهم التوجه إلى الحملة للحصول على رسالة فورية بموعد تلقي اللقاح.

ولفت "مجاهد" إلى أن الحملة تجوب مختلف الأماكن العامة والميادين وأماكن التجمعات ومواقف المواصلات العامة ومحطات المترو والقطارات، مضيفًا أنه تم تخصيص 26 مركز شباب وتجهيزها بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية لتلقي المواطنين اللقاح في نفس اليوم فور التسجيل بالحملة، فضلاً عن تجهيز مراكز شباب بجميع المحافظات التي تجوبها الحملة بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، وذلك لمنع التزاحم بمراكز تلقي اللقاح.

وأكد "مجاهد" تقديم التوعية لأكثر من 5600 مواطن بأهمية تلقي اللقاح لحماية أنفسهم وذويهم والمجتمع من خطر الإصابة بفيروس كورونا، موضحًا أن الحملة تستهدف تغيير اتجاهات المواطنين المترددين في الحصول على اللقاحات، وحثهم على تبني سلوكيات إيجابية بالإقبال على التطعيم، كما يتم توزيع هدايا عينية على المواطنين تحمل شعارات مبادرة "100 مليون صحة".

صورة من صفحة الفيسبوك
صورة من صفحة الفيسبوك
وزارة الصحة والسكان حملة معا نطمئن لقاح كورونا

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وائل لطفي

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