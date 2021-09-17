معلومات تهمك عن معرض أهلا مدارس 2021.. ونسبة التخفيضات

معرض أهلا مدارس 2021 من أكثر الكلمات البحثية التي تتحكم حاليا في القائمة البحثية الرئيسية عبر محرك البحث العالمي جوجل منذ إعلان المخطط الزمني للعام الدراسي الجديد لرغبة أولياء الأمور في شراء المستلزمات الدراسية لأبنائهم، لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير موعد انطلاق المعرض والمستلزمات المدرسية التي تباع من خلاله و نسب التخفيضات.



معرض أهلا مدارس 2021

انطلق يوم الخميس الماضي الموافق 16 سبتمبر المعرض السنوي الذي يقام لبيع مستلزمات الدراسة بأسعار مخفضة بقاعة جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بأرض المعارض بمدينة نصر والتي تعرض كافة المستلزمات والأدوات الدراسية من الزي المدرسي للطلاب بمختلف المراحل التعليمية إلى الأدوات المكتبية والكتابية التي يحتاجها الطلاب خلال العام الدراسي حيث يتم استقبال المواطنين منذ الساعة الحادية عشر صباحا وحتى الساعة العاشرة مساءا وفقا للإجراءات الاحترازية التي تبنتها الحكومة لتفادي خطر انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في أماكن التجمعات من خفض أعداد الزائرين داخل المعرض والالتزام بالمسابقات الآمنة وارتداء الكمامات الواقية للوجه.

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المستلزمات الدراسية التي تعرض في " أهلا مدارس"

يشارك أكثر من 200 عارض في المعرض السنوي لبيع الأدوات المدرسية بأسعار مخفضة التي يحتاجها الطلاب أثناء العام الدراسي حيث يقام المعرض على 3 آلاف متر مربع حيث يعرض فيه أدوات كتابية و منتجات ورقية مما يحتاج إليها الطالب في الدراسة " كشاكيل وكراسات" بالإضافة إلى الزي المدرسي لجميع المراحل التعليمية المختلفة بالإضافة إلى المصنوعات الجلدية من شنط والأحذية المناسبة للدراسة بأسعار مخفضة وذلك لتخفيف الأعباء عن أولياء الأمور خاصة في موسم فتح المدارس الذي يتم تخصيص ميزانية خاصة له.

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تخفيضات معرض المستلزمات الدراسية

يقدم معرض أهلا مدارس 2021 تخفيضات على المستلزمات الدراسية المعروضة من بيع كافة أنواع البضائع المكتبية و الكتابية و الكشاكيل والكراسات و الزي المدرسي تتراوح من 30 _ 70% حيث تعمل وزارة التموين والتجارة حاليا على تيسير 30 قافلة متحركة تجوب كافة محافظات الجمهورية لمدة شهرا كاملا لسد احتياجات المواطنين في كافة المحافظات لمنع استغلال التجار خلال هذا الموسم الدراسي.