رابط تسجيل رغبات المرحلة الثالثة 2021 .. إليك التفاصيل

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رابط تسجيل رغبات المرحلة الثالثة 2021.. يبحث الكثيرون من طلاب الثانوية العامة عن الرابط الرسمي عبر محرك البحث العالمي "جوجل" لتسجيل رغبات المرحلة الثالثة، وتبدأ بعد إعلان نتائج التحويلات لتقليل الاغتراب لطلبة المرحلتين المرحلة الأولى والمرحلة الثانية، وذلك للحد الأدنى 205 درجة بنسبة 50%.

تستعرض "الدستور" رابط تسجيل الرغبات للمرحلة الثالثة 2021.

رابط تسجيل رغبات المرحلة الثالثة 2021

يتاح عبر الموقع الإلكتروني الرسمي الذي أطلقته الوزارة للتعليم العالي المصرية عبر هذا الرابط: (من هنا)

وتسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الثالثة من الثانوية العامة تنسيق الجامعة لطلبة الشعبتين الشعبة العلمية والشعبة الأدبية، وذلك بإتباع الخطوات الآتية:-

تسجيل الدخول من خلال موقع تنسيق الثانوية العامة عبر هذا الرابط: (من هنا)

(١) اختر أيقونة المرحلة الثالثة.

(٢) قم بتحديد شعبة الطالب المقيد به (شعبة علمي، شعبة أدبي).

(٣) قم بكتابة بيانات الطالب الذي يرغب في تسجيل الرغبات الكاملة (الاسم كاملا، الرقم القومي، محل الإقامة،..).

(٤) قم بكتابة مجموع الذي يقوم بالحصول عليه الطلبة والنسب المئوية.

(٥) قم بكتابة رقم الجلوس للطالب.

(٦) اضغط على قائمة جميع الكليات والمعاهد التي تتاح للاستعانة بها لتسجيل الرغبات للطلبة.

(٧) قم بتسجيل 72 رغبة.

(٨) اضغط على زر الحفظ.

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وبلغ عدد طلبة الشعبة العلمية لطلاب تنسيق مرحلة ثالثة، 42 ألف 65 طالب، ويبلغ عدد طلبة الشعبة الأدبية 24 ألف 932 طالب، ليصبح الإجمالي لعدد الطلبة المرحلة 66 ألف 997 طالب.

يذكر أن خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي، قام بالاعلان يوم الإثنين الماضي، عن نتائج التنسيق للمرحلة الثانية والحدود الدنيا لكي يتم القبول بالكليات والمعاهد جميعها في العام الجامعي الجديد.