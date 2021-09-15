الأربعاء 15 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الان..

رابط تسجيل رغبات المرحلة الثالثة 2021 .. إليك التفاصيل

طلاب
طلاب

رابط تسجيل رغبات المرحلة الثالثة 2021.. يبحث الكثيرون من طلاب الثانوية العامة عن الرابط الرسمي عبر محرك البحث العالمي "جوجل" لتسجيل رغبات المرحلة الثالثة، وتبدأ بعد إعلان نتائج التحويلات لتقليل الاغتراب لطلبة المرحلتين المرحلة الأولى والمرحلة الثانية، وذلك للحد الأدنى 205 درجة بنسبة 50%.

تستعرض "الدستور" رابط تسجيل الرغبات للمرحلة الثالثة 2021.

رابط تسجيل رغبات المرحلة الثالثة 2021

يتاح عبر الموقع الإلكتروني الرسمي الذي أطلقته الوزارة للتعليم العالي المصرية عبر هذا الرابط: (من هنا)

وتسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الثالثة من الثانوية العامة تنسيق الجامعة لطلبة الشعبتين الشعبة العلمية والشعبة الأدبية، وذلك بإتباع الخطوات الآتية:-

تسجيل الدخول من خلال موقع تنسيق الثانوية العامة عبر هذا الرابط: (من هنا)

(١) اختر أيقونة المرحلة الثالثة.
(٢) قم بتحديد شعبة الطالب المقيد به (شعبة علمي، شعبة أدبي).
(٣) قم بكتابة بيانات الطالب الذي يرغب في تسجيل الرغبات الكاملة (الاسم كاملا، الرقم القومي، محل الإقامة،..).
(٤) قم بكتابة مجموع الذي يقوم بالحصول عليه الطلبة والنسب المئوية.
(٥) قم بكتابة رقم الجلوس للطالب.
(٦) اضغط على قائمة جميع الكليات والمعاهد التي تتاح للاستعانة بها لتسجيل الرغبات للطلبة.
(٧) قم بتسجيل 72 رغبة.
(٨) اضغط على زر الحفظ.

يهمك أيضًا | رابط نتيجة تقليل الاغتراب

وبلغ عدد طلبة الشعبة العلمية لطلاب تنسيق مرحلة ثالثة، 42 ألف 65 طالب، ويبلغ عدد طلبة الشعبة الأدبية 24 ألف 932 طالب، ليصبح الإجمالي لعدد الطلبة المرحلة 66 ألف 997 طالب.

يذكر أن خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي، قام بالاعلان يوم الإثنين الماضي، عن نتائج التنسيق للمرحلة الثانية والحدود الدنيا لكي يتم القبول بالكليات والمعاهد جميعها في العام الجامعي الجديد.

تسجيل رغبات المرحلة الثالثة تسجيل رغبات رغبات المرحلة الثالثة رابط الثانوية الثانوية العامة

رئيس التحرير

وائل لطفي

إصلاح خطاب الإصلاح

الأكثر قراءة

رابط تنسيق الدبلومات الفنية 2021 على بوابة الحكومة المصرية

4 اكتشافات بترولية بحقول «خالدة» باحتياطيات 21 مليون برميل زيت مكافئ

«الرشوة» تقود تاجر ومحام إلى المحاكمة الجنائية

الداخلية تكشف ملابسات «فيديو» دهس سيدة وطفلة فى الغربية

إحالة متهم بسرقة الشقق السكنية فى القاهرة للمحاكمة

مدبولى بافتتاح ملتقى «بناة مصر»: 38% نسبة إنجاز المشروعات بالريف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ثروت الخرباوي

استراتيجية حقوق الإنسان بين الحقوق والعقوق

ماجد حبته

تحالف الإرهاب والجريمة المنظمة

حسين دعسة

الانقسام الإفريقي بشأن فلسطين: لعبة الفوز بالوردة

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

بين عيد الفلاح.. وعيد النيروز

محمود خليل

المصريون فى القرن الـ19: الأكل «بالإيد».. والقهوة «محرمة»

ماجد حبته

الاقتصاد مقابل الأمن؟!

القس. رفعت فكرى

الرئيس وحرية الاعتقاد

حسين دعسة

اختراق روسى لوسائل الإعلام الأوروبى من أجل «التضليل»

صور

عزاء «شهبندر التجار» محمود العربي في مصنعه بقليوب

دير جيست

«الذهب الأبيض».. موسم جني القطن

محطة تل أبيب

المزيد

تفاصيل ما حدث مع الأسير محمد العارضة بعد إعادة اعتقاله

«كيف هُزمنا؟».. إسرائيل تكشف كواليس جديدة عن حرب أكتوبر (فيديو وصور)

سفير البحرين لدى إسرائيل يقدم أوراق اعتماده (صور)