محافظ أسيوط ورئيس الطائفة الإنجيلية بمصر يفتتحان كنيسة الناصرية

شهد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط يرافقه الدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر افتتاح الكنيسة الإنجيلية بالناصرية بمركز الفتح بأسيوط وذلك بعد إعادة تشييدها بالكامل ورسامة شيوخ وشمامسة جدد.

جاء ذلك بحضور الدكتور الشيخ عاصم قبيصي وكيل وزارة الأوقاف والدكتور عيد خليفة وكيل مديرية الأوقاف والقس كمال رشدي رئيس سنودس النيل الإنجيلي المشيخي بمصر، القس عادل عبد المسيح راعي الكنيسة، والقس رفعت فتحي الأمين العام لسنودس النيل الإنجيلي، والقس باسم بشرى الأمين العام لمجلس المؤسسات التعليمية، والشيخ صموئيل باقي صدقة عضو المجلس الإنجيلي العام للطائفة الإنجيلية بمصر، وعبد الرؤوف النمر رئيس مركز ومدينة الفتح وبعض القيادات التنفيذية والشعبية لمحافظة أسيوط، وعدد من الشخصيات العامة، وعدد من رجال الدين الإسلامي والمسيحي وقيادات سنودس النيل الإنجيلي المشيخي.

محافظ أسيوط ورئيس الطائفة الإنجيلية

وبدأت المراسم بإزاحة الستار عن اللوحة التذكارية لافتتاح الكنيسة ثم السلام الجمهوري ثم كلمة الترحيب والتي ألقاها الدكتور القس أندريه زكى رئيس الطائفة الإنجيلية والتى تحدث فيها عن تاريخ الكنيسة التى تم افتتاحها اليوم بعد الانتهاء من إعادة تشييدها بالكامل، مشيرًا إلى أن تأسيسها يرجع لعام 1943 قائلًا: "إن تجمعنا اليوم بوجود محافظ أسيوط وقيادات الدين الإسلامى والمسيحى هو نموذج حقيقي للعيش المشترك، والذى يؤكد على ارتباطنا بالوطن ارتباطًا عظيمًا ويعكس عمق قيمة المواطنة"، موجهًا الشكر للمحافظ وجميع الحضور من القيادات لمشاركتهم فى جميع الفعاليات وجميع المناسبات التى تنظمها الكنيسة مقدمًا التهنئة لشعب الكنيسة الإنجيلية بقرية الناصرية بمركز الفتح ولجميع شعب الكنيسة بمحافظة أسيوط بمناسبة افتتاح الكنيسة الإنجيلية، متمنيًا دوام المحبة والسلام لمصرنا الغالية.

محافظ أسيوط ورئيس الطائفة الإنجيلية

كما وجه محافظ أسيوط التهنئة لرئيس الطائفة الانجيلية بمصر ولجميع الحضور بمناسبة افتتاح الكنيسة الانجيلية بالناصرية بمركز الفتح والتى تعتبر منبر لنشر رسالة التسامح والسلام والمحبة بين المواطنين وتعزيز قيم الأخوة الإنسانية التي تهدف إلى القضاء على الطائفية والعنصرية والكراهية ونشر المحبة والمودة بين البشر وقيم ‏التسامح والسلام والقضاء على العنف والتطرف والسعي إلى ‏تحقيق الحياة الكريمة لكل إنسان‎، مشيرًا إلى أن ما يحدث على أرض الواقع في مصر يجسد رمزًا لصورة الإخوة الإنسانية بمظاهر التآخي بين أطياف المجتمع المصري وهو ما نراه جليًا من إنجازات لخدمة المجتمع بصفة عامة.

افتتاح الكنيسة الانجيلية بالفتح (19)

افتتاح الكنيسة الانجيلية بالفتح (17)

افتتاح الكنيسة الانجيلية بالفتح (14)