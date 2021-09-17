الجمعة 17 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«القوى العاملة»: «مصر أمانة» لتوعية العمال في دمياط للمرة الثانية

جانب من الندوة
جانب من الندوة

استأنفت وزارة القوى العاملة، مبادرة "مصر أمانة بين إيديك"، إطلاق مرحلتها الثانية التي تنظمها وزارة القوى العاملة بمديرية القوى العاملة بمحافظة دمياط، تحت رعاية وزير القوى العاملة محمد سعفان، لتوعية أطرف العمل والإنتاج بالمخاطر والمشاكل التي تحيط بالوطن وتأثيرها على علاقات العمل وعجلة الإنتاج.

جاء ذلك بحضور 50 من مسئولي الموارد البشرية ومسئولي السلامة والصحة المهنية ،وممثلى النقابات والشركات والمصانع بالمنطقة الصناعية و10 من مفتشى العمل والسلامة والصحة المهنية بالمديرية، وتستمر لمدة 3 أيام ، وذلك بالمعهد العالى للدراسات الفندقية والسياحية بدمياط الجديدة .

«القوى العاملة»: «مصر أمانة

وقال وزير القوى العاملة، في رسالة للحضور، إن "مبادرة مصر أمانة بين إيديك" التي أطلقتها الوزارة طبقا لبروتوكول التعاون بينها، وصندوق تمويل التدريب والتأهيل بالوزارة، لتنمية الموارد البشرية في المناطق الصناعية "كثيفة العمالة" على مستوى الجمهورية، وذلك من خلال رفع الوعي لدى أطراف العملية الاجتماعية "العمال وأصحاب الأعمال والحكومة"، وتستهدف 64 ألفا و905 منشآت، يعمل بها مليون و109 آلاف و339 عاملا.

«القوى العاملة»: «مصر أمانة

وتابع سعفان، أن الهدف من المبادرة هو التواصل مع أكبر قدر ممكن من العمال فى أقل وقت، مشيرًا إلى أنها تأتي في إطار استراتيجية الوزارة التي تهدف إلى حماية ورعاية القوى العاملة وتنمية الموارد البشرية من خلال توعية طرفي علاقات العمل بحقوقهم وواجباتهم والمردود الإيجابي لذلك على زيادة الإنتاجية والقدرات التنافسية والتصديرية.

«القوى العاملة»: «مصر أمانة

وقالت منى الأطروشي مدير المديرية، إنه تم تنظيم محاضرات لرفع الوعى لدى طرفى العملية الإنتاجية (العامل وصاحب العمل) بحقوقهم وواجباتهم لخلق مناخ مستقر داخل  مكان العمل وزيادة الإنتاجية والقدرات التنافسية والتصديرية.

كما شملت المبادرة أيضاً وسائل فض منازعات العمل الفردية وفقا لقانون العمل رقم١٢ لسنة ٢٠٠٣، بالإضافة إلى ذلك الوساطة والتحكيم والمفاوضات الجماعية، فضلا عن شرح لقانون التأمينات الاجتماعية الجديد والحريات النقابية وحماية حق التنظيم النقابي وأثرها فى استقرار العمل، بالإضافة إلى السلامة والصحة المهنية، وتأمين بيئة العمل، وكذلك الأبعاد القانونية لمخاطر الإدمان والتعاطي.

�القوى العاملة�: �مصر أمانة
�القوى العاملة�: �مصر أمانة
�القوى العاملة�: �مصر أمانة
�القوى العاملة�: �مصر أمانة
�القوى العاملة�: �مصر أمانة
�القوى العاملة�: �مصر أمانة
�القوى العاملة�: �مصر أمانة
�القوى العاملة�: �مصر أمانة
�القوى العاملة�: �مصر أمانة
�القوى العاملة�: �مصر أمانة
IMG-20210917-WA0012
IMG-20210917-WA0012
IMG-20210917-WA0011
IMG-20210917-WA0011
تأمين بيئة العمل مخاطر الإدمان والتعاطي قانون التأمينات الاجتماعية حق التنظيم النقابي السلامة والصحة المهنية قانون العمل وزير القوى العاملة مبادرة مصر أمانة بين إيديك

رئيس التحرير

وائل لطفي

لا للتنوير التايوانى!

الأكثر قراءة

17 مصابًا فى حادث انقلاب أتوبيس سياحى بطريق «الإسكندرية - مطروح» (صور)

بينهم أطفال.. أسماء المصابين فى انقلاب أتوبيس بطريق «الإسكندرية - مطروح»

فرص عمل جديدة براتب يصل 3750 جنيها

إحالة صاحب مطعم ربة منزل استغلا ابنتها جنسيا في الجيزة للجنايات

القبض على ربة منزل متهمة بالتخلص من جثة طفلها وسط القمامة بالحوامدية

معرضان لوجستيان لطرح الخضر والفاكهة بتخفيضات 30% في مطروح

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجدة الجندى

يرون أن أعمال محفوظ مش فى «التريند»!

محمد القصبي

وماذا لو كانت مؤامرة إخوانية يا وزير التعليم؟!

د. محمد عفيفي

كرة القدم.. السياسة والوطنية «2-3»

سمر عادل

الحضور الاقتصادى التركى فى إفريقيا

ماجد حبته

الحقيقة بيضاء.. فى أيلول الأسود!

حسين دعسة

مجلس الأمن ينتصر لحقوق مصر والسودان في التفاوض حول سد النهضة

خالد عكاشة

الجهد الاستراتيجي التركي فى طبعة ثلاثية الأبعاد

محمد مرعي

الإصلاح الدينى

صور

مؤتمر الإعلان عن الجهاز الفنى للمنتخب

حافلات تسجيل المواطنين للقاح كورونا

عزاء «شهبندر التجار» محمود العربي في مصنعه بقليوب

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل: لن نتدخل لوقف شحنات الوقود الإيرانية إلى لبنان

حركة فتح: صبرا وشاتيلا جريمة حرب لا تسقط بالتقادم

فلسطين: لا بد من الضغط على إسرائيل لتدفع كامل المُستحقات المالية للسلطة الوطنية