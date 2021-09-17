شوقى: يجب التخلى عن الاهتمام بالمجموع لصالح التسلح بالمهارات الحقيقية

أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، ضرورة خلق أجيال جديدة من الطلاب تكون قادرة على مواكبة التغيرات العالمية، وأن تصبح مؤهلة لتلقي العلم من خلال وسائله الرقمية، مشيرًا إلى أن هذا يتطلب إحداث تغيير في ثقافتنا بشكل كامل، وأن نتخلى عن فكرة الاهتمام بمجموع الطالب لصالح الاهتمام بتعليمه وتسليحه بالمهارات الحقيقية للتعليم، كما هو متبع في جميع أنحاء العالم المتقدم.

وأضاف شوقي، خلال فعاليات منتدى التعليم العالي والبحث العلمي في عصر التحول الرقمي، والذي تنظمه الوزارة على مدار يومي الخميس والجمعة (16-17 سبتمبر الجاري) بالعين السخنة، أن وزارة التربية والتعليم تجاوبت مع الثورة المعلوماتية من خلال إتاحة بنية تعليمية رقمية متميزة، شملت تقديم المناهج التعليمية في صورة رقمية، وإتاحتها من خلال منصات تفاعلية، مؤكدًا أن هذا يأتي في ضوء استعادة التعليم الحقيقي في مؤسساتنا التعليمية.

وأشاد وزير التربية والتعليم بالتوسعات التي تشهدها مصر على مستوى إنشاء الجامعات الجديدة في مختلف التخصصات، مشيرًا إلى أن هذه الجامعات لديها برامج متميزة ومواكبة لمتطلبات سوق العمل، فضلا عن أنها تتماشى مع جهود الوزارة للارتقاء بمستويات الطلاب في المرحلة قبل الجامعية.

ويشهد المنتدى عددًا من الأنشطة، منها إطلاق مبادرتي (طالب رقمي، رواد الرؤية المستقبلية)، وتوقيع بروتوكولات (الشهادات الثبوتية، الأسبقية الثنائية من مشروع الاختبارات الإلكترونية) وتوقيع عدد من الاتفاقيات والعقود (توقيع LMS بالتعاون مع بنك المعرفة، وتوقيع اتفاقية Microsoft لعام 2021 - 2022، وعقد مشروع ميكنة المستشفيات الجامعية، وعقود مشروع نظم المعلومات الطلابية)، بالإضافة إلى إطلاق عدد من المشروعات، منها منصة الترقيات، ومشروعات Telemedicine أو الرعاية الصحية، وتوقيع اتفاقيات (سيسكو، هواوي، ميكروسوفت) وبروتوكول التعاون بين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية وشركة بلس وان هيلث.